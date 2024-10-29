ВАКС конфисковал 15 сумских предприятий из-за связей собственника с РФ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал часть активов, связанных с российской финансово-промышленной группой и ее совладельцами в Сумской области. Речь идет об активах бизнесмена Владимира Лукьяненко, его сына Владимира Лукьяненко, Германа Цоя и АО «Группа ГМС». Об этом 29 октября сообщили пресс-службы ВАКС и Минюста .

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Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила исковое заявление Минюста к двум лицам и АО «Группа ГМС» и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона «О санкциях». Предусматривает взыскание активов в доход государства.

Что суд взыскал в доход государства

90,6% акций АО «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» 47,4687% акций АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насладения» 100% уставного капитала ООО «СТ Андартинвест-Юг» 100% уставного капитала ООО «Терра Украина» 100% уставного капитала ООО «Югсевморсервис» 100% уставного капитала ООО Фирма «Олтри» ЛТД 100% уставного капитала дочернего предприятия «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» 100% акций Сумского машиностроительного научно-производственного объединения – Инжиниринг 100% уставного капитала ООО «СВС» 100% уставного капитала ООО «Веселое» 100% уставного капитала ООО «Техногаз-С» 83,9% акций АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» 78,32% доли в уставном капитале ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» 74,9% доли в уставном капитале ООО «Градовит-XXI» 50% доли в уставном капитале ООО «Кусум Фарм».

В доход государства также стянули квартиру в Сумах и гладкоствольное ружье, принадлежавшие Владимиру Лукьяненко-младшему.

Апелляционную жалобу на решение ВАКС можно подать в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения решения суда.

Минюст отметил, что для недопущения взыскания активов в полном объеме Владимир Лукьяненко подарил часть акций кипрской «Репенио Холдинг Лимитед» (это основная часть активов в Украине) иностранному благотворительному фонду.

Суд отказался взимать в доход государства 100% уставного капитала ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный». Минюст планирует обжаловать эту часть судебного решения в Апелляционной палате ВАКС.

Контекст

АО «Группа ГМС» занимается разработкой и производством насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта, атомной и тепловой энергетики.

Минюст утверждал, что компании группы ГМС оказывали существенное содействие вооруженной агрессии РФ против Украины, поставляя продукцию в пользу предприятий ВПК страны-агрессора и уплаты налогов в значительных размерах.

По итогам 2020 года стоимость активов «Насосэнергомаша» портал zvitnist.com оценивал в 2,4 млрд грн, «СМНПО-Инжиниринга» – в 983 млн грн, Завода утяжеленных бурильных и ведущих труб – в 385 млн грн.