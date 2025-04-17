Вчені знайшли «найпереконливіші докази» можливого життя на далекій планеті

Команда Кембриджського університету виявила «найпереконливіші на сьогодні докази» того, що на планеті K2-18b, яка розташована за 124 світлових роки від Землі, може існувати життя, пише BBC . Результати опубліковано в журналі «The Astrophysical Journal Letters».

Деталі

За допомогою телескопа Джеймса Вебба вчені знайшли в атмосфері планети K2-18b хімічні речовини, які виробляють лише живі організми. Йдеться про сліди диметилсульфіду (DMS) і диметилдисульфіду (DMDS): на Землі ці речовини утворюються морським фітопланктоном і бактеріями.

Провідний дослідник, професор Нікку Мадхусудхан сподівається незабаром отримати переконливі докази. «Це найсильніший доказ того, що там, можливо, є життя. Я можу реалістично сказати, що ми можемо підтвердити цей сигнал протягом одного-двох років», – сказав вчений.

Це вже друга знахідка таких хімічних речовин на цій планеті, але цього разу їхня кількість значно більша. За словами Мадхусудхана, цих газів у тисячі разів більше, ніж на Землі. Якщо ці речовини справді пов’язані з життям, планета може бути багата на живі організми.

Телескоп зміг проаналізувати світло, яке проходить крізь атмосферу K2-18b від її зірки – невеликого червоного сонця. Однак результати поки не остаточні: їхня достовірність становить 99,7% (три сигми), тоді як для підтвердження потрібно 99,99999% (п’ять сигм). На остаточне підтвердження знадобиться один-два роки.

Контекст

Планета K2-18b у 2,5 раза більша за Землю і розташована за 700 трлн миль. Вчені припускають, що на ній може бути величезний океан, адже в атмосфері немає аміаку, який міг би розчинитися у воді. Доктор Субір Саркар із Кардіффського університету вважає, що цей океан може бути повний життя, але інші, зокрема професор Олівер Шорттл із Кембриджа, допускають, що це може бути океан розплавленої породи, де життя неможливе.

Незалежні експерти, такі як професорка Кетрін Гейманс, застерігають, що навіть підтверджений сигнал не доведе, що ці речовини мають біологічне походження, адже в космосі можуть відбуватися невідомі геологічні процеси.