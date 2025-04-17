Ученые нашли «убедительные доказательства» возможной жизни на далекой планете

Команда Кембриджского университета обнаружила «самые убедительные на сегодняшний день доказательства» того, что на планете K2-18b, расположенной на расстоянии 124 световых лет от Земли, может существовать жизнь, пишет BBC . Результаты опубликованы в журнале «The Astrophysical Journal Letters».

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С помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые нашли в атмосфере планеты K2-18b химические вещества, которые производят только живые организмы.

Ведущий исследователь, профессор Никку Мадхусудхан надеется вскоре получить убедительные доказательства. «Это самое сильное доказательство того, что там, возможно, есть жизнь.

Это уже вторая находка таких химических веществ на этой планете, но на этот раз их количество значительно больше. По словам Мадхусудхана, этих газов в тысячи раз больше, чем на Земле.

Телескоп смог проанализировать свет, который проходит сквозь атмосферу K2-18b от ее звезды – небольшого красного солнца.

Контекст

Планета K2-18b в 2,5 раза больше Земли и расположена в 700 трлн миль. Ученые предполагают, что на ней может быть огромный океан, ведь в атмосфере нет аммиака, который мог бы раствориться в воде. Доктор Субир Саркар из Кардиффского университета считает, что этот океан может быть полон жизни, но другие, в частности профессор Оливер Шорттл из Кембриджа, допускают, что это может быть океан расплавленной породы, где жизнь невозможна.

Независимые эксперты, такие как профессор Кэтрин Гейманс, предостерегают, что даже подтвержденный сигнал не докажет, что эти вещества имеют биологическое происхождение, ведь в космосе могут происходить неизвестные геологические процессы.