Велика Британія може розмістити в Україні війська на пʼять років – The Telegraph

Велика Британія розглядає можливість довгострокового розміщення своїх військових в Україні – до п’яти років, аби запобігти новому вторгненню Росії, пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Деталі

Британські військові допомагатимуть у навчанні та відновленні Збройних сил України, кажуть співрозмовники видання. Така присутність буде частиною ширшої миротворчої місії під європейським керівництвом і у співпраці з контингентами інших західних країн.

Окрім наземної підтримки, Лондон планує посилити захист повітряного й морського простору України.

Точна кількість військовослужбовців поки не розголошується.

Обговорення миротворчої місії відбулося 10 квітня на зустрічі міністрів оборони 30 країн у штаб-квартирі НАТО – без участі США.

Загалом шість європейських країн із так званої коаліції охочих заявили, що готові відправити військових в Україну як гарантії в разі припинення вогню, повідомляє AFP із посиланням на джерела. Серед цих держав Велика Британія, Франція та країни Балтії. Ще одну країну AFP не називає.

Учасники зустрічі обговорювали мету такої місії. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зауважив, що важливо визначити: чи йдеться про миротворчу місію, сили стримування чи гарантії безпеки.

Контекст

Очікується, що контингент буде розгорнуто після досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Західні військові мають забезпечити безпеку ключових об’єктів інфраструктури, утримуючись від присутності вздовж лінії фронту. За даними The Times, чисельність сил може сягнути до 30 000 осіб.

Росія виступає категорично проти такої ініціативи. Натомість президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що згода РФ на миротворчу місію не є обов’язковою.

Пыд час обговорень «коаліції», що проводяться Парижем та Лондоном за участю лідерів і міністрів близько 30 країн, неодноразово наголошувалось на тому, що певна форма «підтримки» США має вирішальне значення для будь-якого розгортання сил. США не є членом коаліції.