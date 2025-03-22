Китай вивчає можливість участі у миротворчій місії в Україні – Welt

Китай вивчає можливість долучитися до миротворчої місії в Україні. Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

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Китайські дипломати в Брюсселі цікавилися, чи вітають європейці таку ініціативу і чи є вона реалістичною.

У Брюсселі зазначають, що участь Китаю в «коаліції охочих» могла б вплинути на позицію Росії про миротворців в Україні, хоча це питання вважають «делікатним».

Офіційних заяв із цього приводу поки немає.

Контекст

16 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність направити британські війська в Україну в рамках підписаної угоди. Лідерство в переговорах узяли на себе Велика Британія та Франція – єдині ядерні держави Європи, залучивши до процесу щонайменше 12 країн, зокрема Польщу, Нідерланди, Німеччину, а також країни Балтії та Північної Європи.

17 лютого в Парижі на терміновій зустрічі європейським лідерам представили спільну стратегію Лондона і Парижа щодо створення миротворчих сил. Ініціатива стала відповіддю на початок переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що викликало побоювання щодо можливої відмови США від підтримки України після укладення угоди.

За інформацією The Washington Post, Європа розглядає можливість введення від 25 000 до 30 000 військових у складі кількох бригад для «стабілізації» чи «стримування».

Розміщення миротворчого контингенту обговорюватимуть наступного тижня у Лондоні в рамках «коаліції рішучих».