Великобритания может разместить в Украине войска на пять лет – The Telegraph

Великобритания рассматривает возможность долгосрочного размещения своих военных в Украине – до пяти лет, чтобы предотвратить новое вторжение России, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

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Британские военные будут помогать в обучении и восстановлении Вооруженных сил Украины, говорят собеседники издания. Такое присутствие станет частью более широкой миротворческой миссии под европейским руководством и в сотрудничестве с контингентами других западных стран.

Кроме наземной поддержки, Лондон планирует усилить защиту воздушного и морского пространства Украины.

Точное количество военнослужащих пока не разглашается.

Обсуждение миротворческой миссии состоялось 10 апреля на встрече министров обороны 30 стран в штаб-квартире НАТО без участия США.

В общей сложности шесть европейских стран из так называемой коалиции желающих заявили, что готовы отправить военных в Украину как гарантии в случае прекращения огня, сообщает AFP со ссылкой на источники. Среди этих государств – Великобритания, Франция и страны Балтии. Еще одну страну AFP не называет.

Участники встречи обсуждали цель такой миссии. Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что важно определить: речь идет о миротворческой миссии, силах сдерживания или гарантиях безопасности.

Контекст

Ожидается, что контингент будет развернут после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Западные военные должны обеспечить сохранность ключевых объектов инфраструктуры, воздерживаясь от присутствия вдоль линии фронта. По данным The Times, численность сил может составить до 30 000 человек.

Россия выступает категорически против такой инициативы. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что согласие РФ на миротворческую миссию не является обязательным.

В ходе обсуждения «коалиции», проводимого Парижем и Лондоном с участием лидеров и министров около 30 стран, неоднократно отмечалось, что определенная форма «поддержки» США имеет решающее значение для любого развертывания сил. США не являются членом коалиции.