Франко-британська місія в Україні і додаткові санкції проти РФ. Про що йшлося на зустрічі європейських лідерів у Парижі 

Країни-партнери мають продовжувати санкції проти Росії, посилити обороноздатність України та розробити спільний план розгортання гарантійних сил, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі лідерів у Парижі щодо підтримки України 27 березня.

Ключові факти

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається продовжувати війну та затягує переговори щодо припинення вогню, саме тому необхідно зберігати санкційний тиск.

України наголосив, що Росія намагається продовжувати війну та затягує переговори щодо припинення вогню, саме тому необхідно зберігати санкційний тиск. Президент закликав партнерів продовжувати військову підтримку України як на державному рівні, так і через спільні оборонні й фінансові ініціативи Євросоюзу. За його словами, Україна потребує інвестицій у спільне виробництво систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та дронів.

Він закликав розробити конкретний спільний план розгортання сил країн-партнерів в Україні. «Нам потрібен один чіткий план – план, на який ми всі погодимося і який почнемо втілювати в життя на основі тих варіантів і планів, які вже були обговорені з вами і є для вас доступними. Ми хочемо запросити невелику групу людей – ваших представників – в Україну, щоб разом розробити цей план», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер. Фото Офіс президента України

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зауважив, що Росія «грає в ігри», і натякнув на необхідність додаткових санкцій проти неї, пише The Guardian. Стармер сказав, що зустріч у Парижі була «дуже конструктивною».

зауважив, що Росія «грає в ігри», і натякнув на необхідність додаткових санкцій проти неї, пише The Guardian. Стармер сказав, що зустріч у Парижі була «дуже конструктивною». За його словами, лідери погодилися з тим, що Україні потрібна велика підтримка, «щоб забезпечити максимально сильну позицію України як зараз, так і під час подальших переговорів». Стармер також заявив, що була повна ясність, що зараз не час для скасування санкцій. «Навпаки, ми обговорювали, як ми можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США і змусити Росію сісти за стіл переговорів через подальший тиск з боку цієї групи країн», – сказав він.

На зустрічі також обговорювали «військові та оперативні» плани щодо підтримки миру та припинення вогню в Україні «на суші, у повітрі чи на морі». «Найсильнішим результатом зустрічі стало те, що багато країн, як і протягом трьох років, підтримуватимуть Україну в цей вирішальний момент стільки, скільки потрібно», – сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни погодилися продовжити підтримку України, і звинуватив Росію в тому, що вона вдає, ніби бере участь у переговорах, одночасно посилюючи атаки. За його словами, низка країн-учасниць взяла на себе додаткові зобовʼязання щодо надання допомоги Україні, включаючи вчорашню заяву про виділення допомоги у розмірі €2 млрд. Він також приєднується до інших лідерів, заявляючи, що «зараз не час для скасування санкцій», оскільки перш ніж це відбудеться необхідне остаточне мирне врегулювання.

заявив, що країни погодилися продовжити підтримку України, і звинуватив Росію в тому, що вона вдає, ніби бере участь у переговорах, одночасно посилюючи атаки. За його словами, низка країн-учасниць взяла на себе додаткові зобовʼязання щодо надання допомоги Україні, включаючи вчорашню заяву про виділення допомоги у розмірі €2 млрд. Він також приєднується до інших лідерів, заявляючи, що «зараз не час для скасування санкцій», оскільки перш ніж це відбудеться необхідне остаточне мирне врегулювання. Макрон повідомив, що міністрам закордонних справ було доручено розглянути конкретні правові питання, що стосуються будь-яких сил, які гарантуватимуть припинення вогню, та подати звіт через три тижні. Він зазначив, що наразі немає єдиної думки щодо відправлення очолюваних Європою сил підтримки, хоч і додав, що вона і не є необхідною для здійснення плану.

Він додав, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії, пише BFM-TV.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на своїй пресконференції, що Україна, як і раніше, користується підтримкою, і закликав Росію пристати на пропозицію про припинення вогню. Він зауважив, що скасування санкцій проти РФ стане «серйозною помилкою».

Володимир Зеленський та Олаф Шольц. Фото Офіс президента України

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Європа обʼєдналася в засудженні Росії та підтримці України. Він додав, що учасники висловили «ідентичну позицію» щодо необхідності збереження санкцій щодо РФ та «необхідних зусиль для збереження наших відносин зі США на максимально хорошому рівні, навіть якщо обставини не завжди сприятливі».

повідомив, що Європа обʼєдналася в засудженні Росії та підтримці України. Він додав, що учасники висловили «ідентичну позицію» щодо необхідності збереження санкцій щодо РФ та «необхідних зусиль для збереження наших відносин зі США на максимально хорошому рівні, навіть якщо обставини не завжди сприятливі». Туск також заявив, що група країн, що зібралися в Парижі, розгляне способи обходу потенційних перешкод у відповіді на кризу, таких як протидія Угорщини санкціям щодо Росії.

Контекст

Франція, яка тісно співпрацювала з Великою Британією у розробці варіантів, 27 березня приймає 30 лідерів та делегації приблизно з 30 країн, які стануть частиною того, що стало «коаліцією охочих», щоб спробувати втілити в життя деякі ідеї.

Однак поки Лондон і Париж уже кілька тижнів працюють над планом відправлення тисяч військовослужбовців в Україну для забезпечення майбутнього припинення вогню, дипломати кажуть, що зростає розуміння того, що відправлення таких сил не є найімовірнішим варіантом розвитку подій.