Європа вивчає можливість використання ресурсів НАТО для миротворчих сил в Україні – FT

НАТО може відіграти ключову роль у сприянні запропонованої європейської військової місії щодо забезпечення мирної угоди в Україні відповідно до планів, які розробляє коаліція західних союзників Києва, пише Financial Times 3 квітня.

Ключові факти

Командно-контрольні структури НАТО будуть використовуватися при розгортанні так званих сил запевнення в Україні, в рамках однієї пропозиції, яка обговорюється на переговорах Франції та Великої британії, повідомили виданню пʼять офіційних осіб, поінформованих про плани.

Згідно з пропозицією, сили також використовуватимуть спільні можливості розвідки і спостереження альянсу.

За словами чиновників, ця пропозиція була одним із кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до досягнення остаточної угоди.

Прихильники сил також розглядають участь НАТО як спосіб побічно залучити США до цієї ініціативи і заручитися мовчазною підтримкою Вашингтона. Президент Дональд Трамп відмовився безпосередньо брати участь у будь-якій європейській місії, але військовий потенціал США в Європі є невідʼємною частиною всіх операцій НАТО.

«Якщо ми збираємося розмістити сили та кошти десятків країн [в Україні], то НАТО — це єдиний варіант [командування та управління], який ми можемо використати», — заявив один із чиновників.

Командно-контрольні структури НАТО та інші активи можуть бути використані для місій, не повʼязаних з НАТО, включаючи місії ЄС. Але для цього потрібне одноголосне схвалення членів альянсу.

Деякі члени коаліції утримуються від залучення військового альянсу до будь-якої остаточної пропозиції з огляду на заявлене неприйняття Трампом будь-якої форми втручання в ситуацію в Україні після угоди про припинення вогню.

Деякі країни, включаючи Італію, натомість закликали ООН відігравати координуючу роль у миротворчих операціях. Інші виступили проти цього, побоюючись вето Росії та Китаю у Раді Безпеки ООН.

Контекст

Обговорення «коаліції», що проводяться Парижем та Лондоном за участю лідерів та міністрів близько 30 країн, неодноразово наголошували на тому, що певна форма «підтримки» США має вирішальне значення для будь-якого розгортання сил. США не є членом коаліції.

Велиа Британія і Франція — дві європейські країни, які мають у своєму розпорядженні засоби командування та управління, включаючи постійні та розгортані штаби, для управління масштабним багатонаціональним військовим розгортанням в Україні. Але, за словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) , «якщо ви зможете використати ресурси та механізми НАТО, це значно спростить та полегшить завдання».

IISS дійшов висновку, що Велика Британія, Франція та її партнери зможуть сформувати та утримувати невеликі або середні сили чисельністю від 10 000 до 25 000 осіб, включаючи підтримку авіації та флоту. Але без американської розвідки, спостереження вони були б слабшими і вразливішими.

НАТО також має власний парк літаків далекого радіолокаційного виявлення та спостереження E-3 Awacs, а також літаків-заправників, які знадобляться європейським військовим для тривалої чи великомасштабної місії в Україні.