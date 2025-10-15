Велика Британія та Канада долучаться до ініціативи Європейського Союзу щодо використання частини заморожених активів російського Центрального банку, які оцінюються приблизно в $300 млрд і перебувають під контролем країн G7, для посилення фінансової підтримки України. Про це 15 жовтня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Європейські партнери наближаються до угоди про надання Україні «репараційної позики» через механізм, який дозволить уникнути прямої конфіскації російських активів, пише видання.

Рішення є важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності України, додають джерела Bloomberg. Кошти від кредитів підуть на закупівлю зброї, зокрема зі США, після того як адміністрація президента Дональда Трампа припинила безкоштовну військову допомогу Україні. Крім того, ці кошти сприятимуть загальному зміцненню української економіки.

Згідно з даними Міністерства закордонних справ Великої Британії за березень, у країні заморожено російських активів на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів ($33,3 млрд), тоді як у ЄС утримується близько €200 млрд. Досі фінансова підтримка України з цих активів обмежувалася лише прибутками та відсотками від них.

Більшість російських активів у Європі зберігається в Бельгії, де розташований центральний депозитарій цінних паперів Euroclear, у якому ці кошти були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну.

Бельгія наполягає на чіткій угоді щодо гарантій на випадок можливих майбутніх претензій Росії до цих активів, що залишається ключовою перешкодою в переговорах, пише Bloomberg. ЄС або окремі країни-члени нададуть Euroclear гарантії для покриття будь-яких потенційних вимог Росії у разі судових позовів.

Контекст

Загальна сума заморожених суверенних активів Росії в ЄС становить приблизно €211 млрд. У цілому країни G7 та Австралія заморозили близько €260 млрд у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно затвердила надання Україні кредиту на суму до €35 млрд. Цей кредит є частиною ініціативи G7, яка передбачає виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), що погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Через кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 домовилися про надання Україні кредиту на $50 млрд, використовуючи прибутки від заморожених активів РФ. Частка США в цій сумі становить $20 млрд.

29 серпня Єврокомісія розпочала створення механізму для передачі близько €200 млрд заморожених російських активів до «спеціального цільового холдингу» за підтримки країн G7. Очікується, що €18 млрд від ЄС будуть повністю перераховані Україні до кінця року, що стимулює пошук нових шляхів використання заморожених активів Росії.