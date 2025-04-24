Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ, заборонила експорт контролерів для відеоігор

Британський уряд заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які використовуються для керування безпілотниками на лінії фронту в Україні, пише Politico. Посилення заходів відбувається на тлі 150 нових торгових санкцій проти Росії.

Ключові факти

У новому пакеті заходів, оголошеному 24 квітня вранці і що включає 150 нових торгових санкцій проти Росії, Велика Британія також закрила доступ до країни іншим технологіям, включаючи програмне забезпечення, що дозволяє шукати та розробляти нові нафтові та газові свердловини.

Нові заходи набувають чинності негайно і відбивають велику зосередженість уряду на торгових санкціях, а не на фінансових санкціях.

Сьогоднішній пакет в основному зосереджений на тому, щоб позбавити інноваційне програмне забезпечення та технології доступу до оборонного та енергетичного секторів Росії, включаючи контролери відеоігор, що використовуються для управління безпілотниками у війні проти України, та передачу технологій, що використовуються у виробництві певних товарів До них відносяться електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми, які уряд визначає як «критично важливі» для російського ВПК.

Уряд також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин та металів з метою обмеження військового та промислового потенціалу Росії.

Контекст

Раніше Брюссель заявляв, що збройні сили РФ використовують ігрові консолі для управління ударними безпілотниками.

Росія була змушена впроваджувати інновації, після того як західні санкції обмежили доступ до військових деталей та електроніки. За даними західної та української розвідки, Москва використовувала основні напівпровідники з холодильників та інших побутових приладів для своїх ракет та безпілотників.

Три найбільші виробники ігрових консолей – американська компанія Microsoft і японські групи Nintendo і Sony – припинили продажі в Росії на початку березня 2022 року.

Китай є найбільшим постачальником Росії, який продав їй ігрових консолей на суму понад $120 млн минулого року. Цифра 2024 року різко зросла порівняно з показником трохи менше $30 млн у 2022-му, коли вторгнення Росії змусило низку західних компаній розірвати звʼязки з ринком.