Росія посилює балістичний терор. У її «Іскандерах» – 50 іноземних елементів, у корейських аналогах – понад 100. Чому не закриваються лазівки 

Балістичні ракети, якими Росія за останні тижні вбила людей у Кривому Розі, Сумах і Харкові, мають десятки західних компонентів. Як і чому не працюють санкції?

За перші два тижні квітня Росія посилила терор балістичними ракетами по цивільних містах. Удари по Кривому Рогу 4 квітня та по центру Сум 13 квітня сумарно забрали життя 56 людей, майже 200 дістали поранення. Вранці 18 квітня три ракети прилетіли по Харкову – один загиблий і 98 поранених.

Удари завдаються як правило балістичними ракетами «Іскандер-М» російського виробництва або схожими на них корейськими KN23/24, повідомляють у Головному управлінні розвідки. До того ж Росія використовує касетнні боєголовки, які призначені для ураження якнайбільшої площі та завдання якнайбільших людських втрат.

Такі ракети складно збити. Серед систем ППО на озброєнні України перехоплювати їх здатні лише Patriot та SAMP-T.

Ракети, якими РФ бʼє по цивільних містах, мають електронну начинку з десятків іноземних елементів, дослідив Forbes Ukraine.