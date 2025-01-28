Допомагають управляти дронами. ЄС заборонить продаж ігрових консолей до Росії у новому пакеті санкцій

Такі продукти, як PlayStation компанії Sony та Xbox від Microsoft, потраплять до нового пакету санкцій до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну 22 лютого, повідомила голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, пише Financial Times . Брюссель заявляє, що збройні сили РФ використовують ігрові консолі для управління ударними безпілотниками.

Ключові факти

Брюссель пропонує заборонити продаж ігрових приставок до Росії, щоб завадити збройним силам країни використати їх для управління дронами, що атакують цілі в Україні.

«Ми дійсно вивчаємо всі типи речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб включити їх до списку санкцій, – сказала Каллас журналістам. – Навіть консолі для відеоігор , тому що, мабуть, саме з них вони керують дронами».

, тому що, мабуть, саме з них вони керують дронами». Заборона ЄС буде направлена ​​на торговців із країн блоку, які відправляють консолі до Росії, включаючи продавців уживаних консолей.

Китай є найбільшим постачальником Росії, який продав їй ігрових консолей на суму понад $120 млн минулого року. Цифра 2024 року різко зросла порівняно з показником трохи менше $30 млн у 2022-му, коли вторгнення Росії змусило низку західних компаній розірвати звʼязки з ринком.

Каллас додала, що до списку також потраплять хімічні речовини ,«необхідні для російської військової промисловості», а також обмеження на імпорт скрапленого природного газу . ЄС заборонив майже весь імпорт трубопровідного газу та нафти після війни, але в результаті закупив більше російського СПГ, досягнувши рекордного максимуму в 2024 році.

,«необхідні для російської військової промисловості», а також обмеження на імпорт . ЄС заборонив майже весь імпорт трубопровідного газу та нафти після війни, але в результаті закупив більше російського СПГ, досягнувши рекордного максимуму в 2024 році. Три дипломати повідомили Financial Times, що пропонований пакет санкцій також включатиме дії щодо обмеження імпорту російського алюмінію. ЄС імпортував понад 130 000 т алюмінію з Росії, або близько 6% загального обсягу імпорту за перші 10 місяців минулого року, згідно з даними Trade Data Monitor. Промисловість ЄС уже багато років виступає за заборону легкого металу.

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Контекст

Росія була змушена впроваджувати інновації, після того як західні санкції обмежили доступ до військових деталей та електроніки. За даними західної та української розвідки, Москва використовувала основні напівпровідники з холодильників та інших побутових приладів для своїх ракет та безпілотників.

Три найбільші виробники ігрових консолей – американська компанія Microsoft і японські групи Nintendo і Sony – припинили продажі в Росії на початку березня 2022 року.

Санкції вимагають одноголосного схвалення 27 держав – членів ЄС. Існуючі обмеження були під загрозою скасування, коли Угорщина пригрозила накласти вето на їх планове шестимісячне продовження. Втім, 27 січня Угорщина відступила, після того як Єврокомісія пообіцяла «продовжити переговори» з Україною про постачання газу до Європи.