Рубіо заперечив обговорення Білим домом зняття санкцій із «Північного потоку-2»

Держсекретар США Марко Рубіо спростував публікацію Politico про обговорення у Білому домі зняття санкцій із російського газопроводу «Північний потік-2». Про це посадовець написав у Х 24 квітня. За його словами, ні він, ні спецпосланець президента США Стів Віткофф не вели розмов про зняття санкцій із Росії в рамках угоди з Україною.

Ключові факти

«Це журналістська недбалість. Якщо Politico має хоч краплину чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки», – написав Рубіо в соцмережі Х.

23 квітня Politico із посиланням на пʼять джерел, знайомих із ситуацією, повідомило про те, що Білий дім обговорює питання зняття санкцій з російського газопроводу «Північний потік-2» і, можливо, з інших російських активів у Європі в рамках дискусій про припинення війни між Росією та Україною.

Згідно з матеріалом, Віткофф запропонував зняти санкції з «Північного потоку-2», а Рубіо та міністр внутрішніх справ США Дуг Бергам висловилися проти цієї ідеї.

Деякі співрозмовники в уряді США вважають, що Росія ввела Віткоффа в оману щодо масштабів економічних можливостей для США у відновленні ділових звʼязків із Росією.

«У Білому домі йдуть внутрішні дебати між людьми, які займаються енергетичним домінуванням – Бергамом, який хоче ринків для американського СПГ, і Віткоффом, який хоче бути ближчим до Росії, – повідомило одне із джерел. – Відновлення Росією статусу провідного постачальника енергії до Європи стане «кривавою лазнею для американських нафто- та газодобувачів».

Контекст

Скасування санкцій, які діють нині щодо одного з основних трубопроводів Росії, що зʼєднують її газові родовища з Західною Європою, стане різкою зміною політики США, вперше запровадженої під час першого терміну президента Дональда Трампа.

Президент Джо Байден скасував ці санкції на початку свого терміну, але знову ввів їх після того, як відбулося вторгнення в Україну у 2022 році.

Відновлення роботи «Північного потоку-2» може принести Москві фінансову вигоду, але тільки якщо ЄС погодиться знову купувати російський газ трубопроводом – перспектива, яка здається малоймовірною з огляду на позицію ЄС з відмови від російського імпорту енергоносіїв.

Адміністрація Байдена також запровадила санкції проти російського проекту з виробництва скрапленого природного газу «Арктик СПГ-2», який може постачати до 13,2 млн тонн газу на рік, якщо ці санкції буде знято.