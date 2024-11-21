Верховна Рада дозволила добровільно повертатися на службу тим, хто вперше самовільно покинув частину

Верховна Рада 21 листопада ухвалила закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) або дезертирства, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. За документ проголосували 253 парламентарі.

Деталі

Закон передбачає, що військовослужбовці, які вперше вчинили правопорушення та добровільно повернулися, можуть продовжити військову службу без тривалих судових процесів. Їм поновлюються грошові виплати, продовольче та речове забезпечення, соціальні пільги. Розпочаті кримінальні провадження не будуть перешкоджати продовженню служби.

Кримінальні провадження за статтями 407 і 408 ККУ щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину і добровільно повернулися, «не перешкоджатимуть продовженню їхньої військової служби та дії контракту», повідомив Железняк.

Контекст

З січня 2022 по вересень 2024 року прокуратура відкрила 59 606 проваджень за самовільне залишення частини (стаття 407 ККУ) та 29 521 провадження за дезертирство (стаття 408 ККУ), свідчать дані Офісу генпрокурора, які отримало видання NV.

Лідером є Донецька область з 13 892 справами, що пояснюється інтенсивністю бойових дій. За нею слідують Дніпропетровська область (7701 справа) та Житомирська (4410 справ).

Особливо показова динаміка зростання кількості проваджень: якщо у 2022 році було 6 641 справа, то у 2023-му – вже 17 658, а за перші девʼять місяців 2024 року – 35 307.

При цьому до суду дійшла лише незначна частина справ: з 59 606 проваджень щодо СЗЧ – лише 4 698, а з 29 521 справи про дезертирство — тільки 442.

Президент Володимир Зеленський 18 травня заявив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію кількість мобілізованих в країні зросла.