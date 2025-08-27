На Урядовому порталі 27 серпня зʼявилася постанова Кабміну №1031 про зміни до правил щодо перетину кордону, якими дозволяється виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Таким чином, нові правила набудуть чинності з 28 серпня.

Деталі

У разі введення воєнного стану обмеження перетину кордону не поширюються на чоловіків-громадян України віком від 18 до 22 років включно, йдеться у документі.

Виключенням є випадки, прописані в пункті 2.14 правил перетину кордону. Вони стосуються осіб, які обіймають посади в органах державної або місцевої влади, та інших посадовців – їм дозволено виїжджати тільки у відрядження.

Постанова набуває чинності наступного дня після опублікування, тобто нові правила запрацюють із 28 серпня.

Контекст

Під час воєнного стану військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.

За законом, до 25 років призову на службу під час мобілізації не підлягають ті, хто вже пройшов базову підготовку, а також юнаки 17–25 років. Однак і вони не можуть залишити країну.

Виняток зроблено для контрактників до 25 років і студентів 18–22 років, які вчаться на денній формі в українських вишах і беруть участь у програмах обміну. Та попри це тисячі молодих людей, які працюють чи навчаються за кордоном, уже три роки не можуть повернутися додому, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Багато сімей відправляють 17-річних дітей за межі України, знаючи, що після 18 років виїзд стане неможливим. Це також спонукає старшокласників їхати на навчання за кордон.

Така заборона ускладнює життя молоді: вони втрачають зв’язок із рідними, а іноді шукають незаконні шляхи її обійти, зазначають автори законопроєкту.

12 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду підвищити вік для виїзду з України до 22 років. Зеленський вважає, що ця ініціатива «допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні».