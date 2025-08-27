На Правительственном портале 27 августа появилось постановление Кабмина №1031 об изменениях к правилам пересечения границы, которыми разрешается выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Таким образом, новые правила вступят в силу с 28 августа.

Подробности

В случае введения военного положения, ограничения пересечения границы не распространяются на мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет включительно, говорится в документе.

Исключением являются случаи, прописанные в пункте 2.14 правил пересечения границы. Они касаются лиц, занимающих должности в органах государственной или местной власти, и других должностных лиц – им разрешено выезжать только в командировку.

Постановление вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть новые правила будут работать с 28 августа.

Контекст

Во время военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.

По закону, до 25 лет призыву на службу во время мобилизации не подлежат уже прошедшие базовую подготовку, а также юноши 17–25 лет. Однако и они не могут покинуть страну.

Исключение сделано для контрактников до 25 лет и студентов 18–22 лет, которые учатся на дневной форме в украинских вузах и участвуют в программах обмена. Но, несмотря на это, тысячи молодых людей, которые работают или учатся за границей, уже три года не могут вернуться домой, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Многие семьи отправляют 17-летних детей за пределы Украины, зная, что после 18 лет выезд станет невозможным. Это также побуждает старшеклассников ехать на обучение за границу.

Такой запрет усложняет жизнь молодежи: они теряют связь с родными, а иногда ищут незаконные пути его обойти, отмечают авторы законопроекта.

12 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству повысить возраст для выезда из Украины до 22 лет. Зеленский считает, что эта инициатива «поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе в Украине».