Найбільший у світі виробник ювелірних виробів Pandora призначив Берту де Паблос-Барб’є генеральною директоркою. На цій посаді вона замінить Александра Лацика, пише Bloomberg 30 вересня. На тлі цієї новини акції Pandora впали на 3,5% на початку торгів, опустивши компанію на дно індексу Stoxx 600.
- Берта де Паблос-Барб’є, нинішня директорка з маркетингу, обійме посаду CEO у березні. Лацик, якому 60 років, іде на пенсію після шести з половиною років роботи, протягом яких акції компанії зростали в середньому на 23% щорічно, порівняно із середнім показником конкурентів 11%, за даними Bloomberg.
- До приходу в Pandora у 2024 році 56-річна де Паблос-Барб’є була CEO Moet & Chandon, а також обіймала керівні посади в Mars і Lacoste. «Pandora має значний нереалізований потенціал», – зазначила вона.
Pandora A/S – данська ювелірна компанія, заснована в 1982 році в Копенгагені Пером та Віні Еневольдсенами. Спочатку імпортувала прикраси з Таїланду, а згодом перейшла до власного дизайну та виробництва, відкривши фабрики в Таїланді. У 2000 році Pandora презентувала концепцію браслетів із підвісками (charm bracelets), яка стала ключовою особливістю бренду. У 2010 році компанія стала публічною, вийшовши на біржу Nasdaq Copenhagen.
Pandora спеціалізується на дизайні, виробництві та продажу ювелірних виробів, зокрема браслетів, підвісок, каблучок, сережок і намист. Бренд позиціонує себе в сегменті доступних ювелірних виробів, конкуруючи як із масмаркетом, так і з преміумбрендами. У другому кварталі 2025 року виторг ювелірного бренду зріс на 8%, до €920 млн.
