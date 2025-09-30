Forbes Digital підписка
Производитель украшений Pandora меняет гендиректора, акции компании отреагировали падением

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Нова CEO Pandora Берта де Паблос-Барб'є /Getty Images

Новая CEO Pandora Берта де Паблос-Барбье. Фото Getty Images

Крупнейший в мире производитель ювелирных изделий Pandora назначил Берту де Паблос-Барбье генеральным директором. На этой должности она заменит Александра Лацика, пишет Bloomberg 30 сентября. На фоне этой новости акции Pandora упали на 3,5% в начале торгов, опустив компанию на дно индекса Stoxx 600.

  • Берта де Паблос-Барбье, нынешний директор по маркетингу, вступит в должность CEO в марте. Лацик, которому 60 лет, уходит на пенсию после шести с половиной лет работы, в течение которых акции компании росли в среднем на 23% ежегодно по сравнению со средним показателем конкурентов 11%, по данным Bloomberg.
  • До прихода в Pandora в 2024 году 56-летняя де Паблос-Барбье была CEO Moet & Chandon, а также занимала руководящие должности в Mars и Lacoste. «У Pandora есть значительный нереализованный потенциал», – отметила она.

Контекст

Pandora A/S – датская ювелирная компания, основанная в 1982 году в Копенгагене Пером и Винни Эневольдсенами. Поначалу импортировала украшения из Таиланда, а затем перешла к собственному дизайну и производству, открыв фабрики в Таиланде. В 2000 году Pandora представила концепцию браслетов с подвесками (charm bracelets), которая стала ключевой особенностью бренда. В 2010 году компания стала публичной, выйдя на биржу Nasdaq Copenhagen.

Pandora специализируется на дизайне, производстве и продаже ювелирных изделий, включая браслеты, подвески, кольца, серьги и бусы. Бренд позиционирует себя в сегменте доступных ювелирных изделий, конкурируя как с масс-маркетом, так и с премиум-брендами. Во втором квартале 2025 года выручка ювелирного бренда выросла на 8%, до €920 млн.

