Кабінет Міністрів України підвищив ціни на газ для виробників електроенергії та продовжив спеціальні обовʼязки на ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Відповідні зміни внесено постановою №1306 від 10 жовтня 2025 року.

Деталі

Для теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які виробляють електроенергію в теплофікаційному циклі, та газотурбінних і газопоршневих установок з комбінованим виробництвом енергії, ціна газу від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» зросте з 18 000 грн до 21 000 грн за 1000 куб. м.

Для теплових електростанцій (ТЕС) і ТЕЦ у конденсаційному циклі, а також газотурбінних і газопоршневих установок, що виробляють лише електроенергію, вартість підвищиться з 14 000 грн до 16 000 грн за 1000 куб. м.

Крім того, АТ «Укргазвидобування», Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» та АТ «Укрнафта» зобовʼязані продавати видобутий газ НАК «Нафтогаз України» за фіксованими цінами: 7240 грн за 1000 куб. м від перших двох компаній і 12 000 грн від «Укрнафти».

Новий спеціальний обовʼязок покладено на ТОВ «Оператор ГТС України»: компанія повинна імпортувати 340 млн куб. м газу до кінця опалювального сезону через біржові угоди з поставкою на кордоні з ЄС або в українських сховищах.

Контекст

З початку повномасштабної війни в 2022 році Україна зіткнулася з необхідністю адаптації газового ринку, що призвело до запровадження спеціальних обов’язків для ключових гравців, таких як НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування» та АТ «Укрнафта». Попередні рішення, зокрема постанова від 31 жовтня 2022 року № 1306, встановлювали фіксовані ціни на газ для внутрішнього видобутку та визначали терміни дії цих зобов’язань до 31 жовтня 2025 року.

Минулої зими Україна збільшила імпорт газу з ЄС після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Тоді втрата видобутку могла сягати 40%.

Україна цього року імпортувала 4,58 млрд м³ газу, з них 3,67 млрд – після завершення минулого опалювального сезону. За планом, до кінця року потреби в імпорті мають сягнути 5,8 млрд м³, однак минулого тижня союзникам повідомили, що через російські атаки ця цифра може зрости.