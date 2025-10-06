Росія робитиме все, щоб Україна не могла видобувати власний газ, тому держава має бути фінансово готовою до його імпорту. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом у Києві 6 жовтня.

Деталі

Російські атаки спрямовані на підрив енергетичної незалежності України, наголосив Зеленський.

«Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу. Все це захистити буде складно. Поставлене завдання – паралельно мати гроші на імпорт, щоб у людей був газ», – сказав Зеленський. За його словами, уряд розуміє обсяги необхідних коштів і готується до такого сценарію.

Зеленський наголосив, що Україна буде готова до всіх викликів в енергетиці та продовжить збільшувати контрудари, щоб росіяни «відчули те, що відчуваємо ми».

Контекст

Росія регулярно завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити проходження опалювального сезону.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила найбільшу атаку на газовидобувні активи групи «Нафтогаз» від початку повномасштабної війни. За даними «Нафтогазу», по об’єктах у Харківській та Полтавській областях країна-агресор випустила 35 ракет, серед яких значна частина – балістичні, а також 60 дронів.

Минулої зими Україна збільшила імпорт газу з ЄС після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Тоді втрата видобутку могла сягати 40%.