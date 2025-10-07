Україні доведеться наростити імпорт газу – на «відсотків 30» більше від попереднього плану через масштабні удари РФ по газовидобувній інфраструктурі, заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук на пресконференції, повідомляє LIGA.net .

Деталі

Фінансових ресурсів достатньо, аби забезпечити імпорт газу у повному обсязі в жовтні, листопаді та грудні, і за потреби – й в інші місяці.

Україна отримала позики на $500 млн від ЄБРР і $300 млн від ЄІБ для закупівлі газу, зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Обидва кредити забезпечені гарантіями Європейської комісії. Україна обговорює з послами країн G7 можливість розширення чинних кредитних програм під гарантії Європейської комісії.

Також тривають перемовини з окремими країнами щодо надання грантового фінансування для збільшення імпорту газу.

Коли саме буде потрібна загальна сума фінансування, залежить від масштабу російських ударів по газовій інфраструктурі, ступеня пошкоджень ГТС і швидкості відновлення галузі. Україна веде окремі переговори з партнерами, щоб визначити, хто якою мірою може долучитися до фінансування закупівель газу.

За її словами, Міненерго також домовляється з партнерами про збільшення енергообладнання. «У нас є запаси, але за інтенсивністю атак РФ бачимо, що треба нарощувати його обсяги», – пояснила міністерка.

Контекст

Росія регулярно завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити проходження опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову фокусується на енергетиці, проводячи розвідку обʼєктів для підготовки масованих ударів, зокрема в тилових зонах.

Минулої зими Україна збільшила імпорт газу з ЄС після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Тоді втрата видобутку могла сягати 40%.

У квітні цього року група «Нафтогаз» заявила, що змогла відновити половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

Група «Нафтогаз України» (через дочірні компанії АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта») забезпечує понад 80% загального видобутку України, який за підсумками 2024 року становив 19,1 млрд куб. м.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила найбільшу атаку на газовидобувні активи групи «Нафтогаз» від початку повномасштабної війни.