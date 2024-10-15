Виробники з зони бойових дій зможуть отримати гранти до 8 млн грн

Підприємства переробної промисловості, які працюють на територіях активних бойових дій, зможуть отримувати грант у розмірі до 8 млн грн. Держава профінансує 80% вартості поданого проєкту, а 20% грантер має покрити з власних чи кредитних коштів. Таке рішення уряд підтримав на засіданні 15 жовтня, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Уряд розширив програму грантів на розвиток переробної промисловості на підприємства, які працюють на територіях активних бойових дій, та типографії і підприємства поліграфії. Обов’язкова умова – на території діяльності підприємства, мають працювати державні інформаційні ресурси.

Грант можна буде використати на інвестиційні потреби – придбання нового виробничого або енергетичного обладнання.

Уряд змінив вимоги до кількості робочих місць, які обов’язково має створити грантер. Раніше залежно від суми гранту, це було від 5 до 25 робочих місць. Наприклад, щоб виконати умови, отримувач гранту у 8 млн грн мав працевлаштувати 25 робітників із зарплатою від 8000 гривень. Тепер обовʼязковою умовою буде створення від 5 робочих місць – незалежно від розміру гранту.

Водночас Кабмін додав нову умову: за три роки отримувачу потрібно буде сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму, не менше ніж 20% від суми гранту. Наприклад, отримувач гранту в 8 млн грн зможе найняти 25 працівників із зарплатою в 10 000 грн. Або, якщо має потребу в висококваліфікованому персоналі – працівників зі значно вищою щомісячною зарплатою.

Контекст

Програма грантів на розвиток переробної промисловості є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні», нагадали в Мінекономіки.

З початку запуску програми грантів на переробку (липень 2022 року) фінансування на розвиток отримали 779 переробних підприємств на загальну суму 3,9 млрд грн. Уряд очікує, що грантоотримувачі створять понад 16 000 робочих місць.