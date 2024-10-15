Производители из зоны боевых действий смогут получить гранты до 8 млн грн

Предприятия перерабатывающей промышленности, работающие на территориях активных боевых действий, смогут получать грант в размере до 8 млн грн. Государство профинансирует 80% стоимости представленного проекта, а 20% грантер должен покрыть из собственных или кредитных средств. Такое решение правительство поддержало на заседании 15 октября, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Правительство расширило программу грантов на развитие перерабатывающей промышленности на предприятия, работающие на территориях активных боевых действий, и типографии и предприятия полиграфии. Обязательное условие – на территории деятельности предприятия должны работать государственные информационные ресурсы.

Грант можно использовать на инвестиционные нужды – приобретение нового производственного или энергетического оборудования.

Правительство изменило требования к количеству рабочих мест, которые обязательно должен создать грантер. Ранее в зависимости от суммы гранта это было от пяти до 25 рабочих мест. Например, чтобы выполнить условия, получатель гранта в 8 млн грн должен был трудоустроить 25 рабочих с зарплатой от 8000 грн. Теперь обязательным условием будет создание пяти рабочих мест – независимо от размера гранта.

В то же время Кабмин добавил новое условие: за три года получателю нужно будет уплатить ЕСВ из зарплаты новых сотрудников на сумму, не менее 20% от суммы гранта. К примеру, получатель гранта в 8 млн грн сможет нанять 25 работников с зарплатой в 10 000 грн. Или, если нуждается в высококвалифицированном персонале – работников со значительно более высокой ежемесячной зарплатой.

Контекст

Программа грантов на развитие перерабатывающей промышленности является составляющей политики развития украинских производителей «Сделано в Украине», напомнили в Минэкономики.

С начала запуска программы грантов на переработку (июль 2022 года) финансирование на развитие получили 779 перерабатывающих предприятий на общую сумму 3,9 млрд грн. Правительство ожидает, что грантополучатели создадут более 16 000 рабочих мест.