У січні – жовтні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 12,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики від 20 листопада.

Деталі

Виробництво продукції рослинництва знизилося на 14,3%, тоді як тваринництва – лише на 3,5%.

Серед виробників найбільше зниження спостерігалося на сільськогосподарських підприємствах, де загальний обсяг виробництва впав на 14,9%. Зокрема, у рослинництві спад становив 17,5%, а у тваринництві – лише 1,0%.

Господарства населення зазнали меншого скорочення: загальний обсяг виробництва зменшився на 6,4%, у рослинництві – на 6,1%, а у тваринництві – на 7,5%.

Найбільше падіння виробництва сільгосппродукції (за всіма категоріями господарств) зафіксовано в регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій та окупації: Донецька область – -43,4%; Херсонська область – -31,0%; Хмельницька область – -23,0%; Дніпропетровська область – -22,7%; Житомирська область – -19,6%.

Єдиним регіоном, де виробництво сільськогосподарської продукції зросло, стала Закарпатська область – +3,5%.

Контекст

За січень – вересень 2025 року виробництво сільгосппродукції в Україні впало на 14% порівняно з 2024-м. Рослинництво скоротилося на 16,4%, тваринництво – на 4,4%.

На підприємствах спад сягнув 17,5% (рослинництво -20,9%, тваринництво -1,4%). У господарствах населення – лише 6,8% (рослинництво -6,1%, тваринництво -8,9%).

Вересневе погіршення аналітики Forbes пояснюють затримкою збору соняшнику та сої на два тижні: через це частина врожаю не потрапила до статистики місяця, адже Держстат не коригує терміни збору.