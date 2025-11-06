Яка мета обʼєднання міністерств аграрної політики, екології та економіки? Чи є перспективи в угоді про надра зі США? Чи потрібні грантові програми для бізнесу в умовах дефіциту бюджету? На яке міжнародне фінансування можуть розраховувати уряд та бізнес? Та яких змін чекати в аграрній політиці та екології? Велике інтервʼю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.
Олексій Соболєв, 42, очолює одне з найбільших міністерств уряду, яке об’єднало три відомства — економіки, екології та аграрної політики. Серед ключових пріоритетів — запуск роботи американсько-українського фонду в межах «угод про надра». Це не єдиний проєкт, який є в роботі міністерства.
«Державний департамент США погодив виділення додаткового фінансування на геологорозвідку — зокрема для оновлення геологічного фонду у сфері критичних мінералів», — анонсує Соболев. Бюджет програми перевищить поточний обсяг фінансування фонду, додає він.
