«Мета — перейти від донорської підтримки до партнерства». Перше інтерв’ю міністра ресурсів Олексія Соболева. Про угоду зі США, підтримку бізнесу та зміни в екології та агро

Іра Крицька
Іра Крицька
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Борис Давиденко
Борис Давиденко
Forbes

Інтерв'ю міністра Олексія Соболева /прес-служба

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев Фото прес-служба

Яка мета обʼєднання міністерств аграрної політики, екології та економіки? Чи є перспективи в угоді про надра зі США? Чи потрібні грантові програми для бізнесу в умовах дефіциту бюджету? На яке міжнародне фінансування можуть розраховувати уряд та бізнес? Та яких змін чекати в аграрній політиці та екології? Велике інтервʼю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева. 

Олексій Соболєв, 42, очолює одне з найбільших міністерств уряду, яке об’єднало три відомства — економіки, екології та аграрної політики. Серед ключових пріоритетів — запуск роботи американсько-українського фонду в межах «угод про надра». Це не єдиний проєкт, який є в роботі міністерства.

«Державний департамент США погодив виділення додаткового фінансування на геологорозвідку — зокрема для оновлення геологічного фонду у сфері критичних мінералів», — анонсує Соболев. Бюджет програми перевищить поточний обсяг фінансування фонду, додає він. 

