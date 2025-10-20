У січні–вересні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться у повідомленні Держстату від 20 жовтня.

Деталі

Виробництво продукції рослинництва знизилося на 16,4%, а тваринництва – на 4,4%.

Серед виробників найбільше зниження спостерігалося на підприємствах, де загальний обсяг виробництва впав на 17,5%. Зокрема, у рослинництві спад склав 20,9%, тоді як у тваринництві – лише 1,4%.

Господарства населення зазнали меншого скорочення: загальний обсяг виробництва зменшився на 6,8%, у рослинництві – на 6,1%, а у тваринництві – на 8,9%.

Погіршення показників у вересні пов’язане із затримкою збору врожаю соняшнику та сої на два тижні порівняно з 2024 роком, що негативно впливає на динаміку в річному вимірі (адже державна статистика не робить поправку на зсув термінів збору), пояснюють аналітики Forbes.

Контекст

За перші вісім місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, тоді як за підсумками січня–липня зниження становило 18,5%, повідомили у Держстаті. У господарствах населення обсяг виробництва зменшився на 6,3%, а на підприємствах – на 9,6%.

Виробництво продукції рослинництва за вісім місяців знизилося на 9,7%, зокрема в господарствах населення – на 5,3%, а на підприємствах – на 12,2%. Виробництво продукції тваринництва скоротилося на 4,9%, при цьому в господарствах населення спад склав 8,6%, а на підприємствах – 2,4%.