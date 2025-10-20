У січні–вересні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться у повідомленні Держстату від 20 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Виробництво продукції рослинництва знизилося на 16,4%, а тваринництва – на 4,4%.
- Серед виробників найбільше зниження спостерігалося на підприємствах, де загальний обсяг виробництва впав на 17,5%. Зокрема, у рослинництві спад склав 20,9%, тоді як у тваринництві – лише 1,4%.
- Господарства населення зазнали меншого скорочення: загальний обсяг виробництва зменшився на 6,8%, у рослинництві – на 6,1%, а у тваринництві – на 8,9%.
- Погіршення показників у вересні пов’язане із затримкою збору врожаю соняшнику та сої на два тижні порівняно з 2024 роком, що негативно впливає на динаміку в річному вимірі (адже державна статистика не робить поправку на зсув термінів збору), пояснюють аналітики Forbes.
Контекст
За перші вісім місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, тоді як за підсумками січня–липня зниження становило 18,5%, повідомили у Держстаті. У господарствах населення обсяг виробництва зменшився на 6,3%, а на підприємствах – на 9,6%.
Виробництво продукції рослинництва за вісім місяців знизилося на 9,7%, зокрема в господарствах населення – на 5,3%, а на підприємствах – на 12,2%. Виробництво продукції тваринництва скоротилося на 4,9%, при цьому в господарствах населення спад склав 8,6%, а на підприємствах – 2,4%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.