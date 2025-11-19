Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Виторг агрохолдингу ІМК за дев’ять місяців скоротився на 16%, чистий прибуток зріс на 43%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Агрохолдинг IMK за 9 місяців 2025 року збільшив чистий прибуток до $67,5 млн, що на 43% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це йдеться у звіті компанії.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Виторг компанії за звітний період скоротився на 16% до $118,6 млн. Водночас прибуток від переоцінки біологічних активів зріс до $75,7 млн (+22%). Валовий прибуток збільшився на 6% до $93,2 млн.
  • Операційний прибуток збільшився на 27% до $73 млн завдяки скороченню витрат на збут більш ніж удвічі та зменшення фінансових витрат. 
  • Прибуток до оподаткування зріс на 45% до $68,9 млн. Нормалізований EBITDA компанії за дев’ять місяців 2025-го становив $88 млн, що на 24% вище, ніж за відповідний період 2024 року.

Контекст 

Агрохолдинг «ІМК» заснував у 2007 році Олександр Петров, колишній власник холдингу «Клуб Сиру». До 2017 року компанія називалася «Індустріальна молочна компанія».

Станом на 2022 рік ІМК входив до топ-10 найбільших агрохолдингів України. Земельний банк компанії становить 120 000 га і розташований у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Сумська та Чернігівська області у 2022-му частково перебували під російською окупацією, і досі регулярно зазнають обстрілів з боку РФ. ІМК вирощує кукурудзу, пшеницю та соняшник на цих 120 000 га.

У 2024 році (за підсумками 2023-го) ІМК, де мажоритарним власником залишається Олександр Петров, вперше з початку повномасштабного вторгнення отримав чистий прибуток – $47,1 млн проти збитку $2,2 млн роком раніше. Виторг зріс у 1,5 раза і сягнув $140,8 млн.

Влітку 2024 року в компанії змінилися ключові керівники: Алекс Ліссітса, який був СЕО з 2013 року, перейшов на посаду голови ради директорів, а новим генеральним директором став операційний директор Олександр Вержиховський.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні