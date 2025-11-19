Агрохолдинг IMK за 9 місяців 2025 року збільшив чистий прибуток до $67,5 млн, що на 43% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це йдеться у звіті компанії.

Деталі

Виторг компанії за звітний період скоротився на 16% до $118,6 млн. Водночас прибуток від переоцінки біологічних активів зріс до $75,7 млн (+22%). Валовий прибуток збільшився на 6% до $93,2 млн.

Операційний прибуток збільшився на 27% до $73 млн завдяки скороченню витрат на збут більш ніж удвічі та зменшення фінансових витрат.

Прибуток до оподаткування зріс на 45% до $68,9 млн. Нормалізований EBITDA компанії за дев’ять місяців 2025-го становив $88 млн, що на 24% вище, ніж за відповідний період 2024 року.

Контекст

Агрохолдинг «ІМК» заснував у 2007 році Олександр Петров, колишній власник холдингу «Клуб Сиру». До 2017 року компанія називалася «Індустріальна молочна компанія».

Станом на 2022 рік ІМК входив до топ-10 найбільших агрохолдингів України. Земельний банк компанії становить 120 000 га і розташований у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Сумська та Чернігівська області у 2022-му частково перебували під російською окупацією, і досі регулярно зазнають обстрілів з боку РФ. ІМК вирощує кукурудзу, пшеницю та соняшник на цих 120 000 га.

У 2024 році (за підсумками 2023-го) ІМК, де мажоритарним власником залишається Олександр Петров, вперше з початку повномасштабного вторгнення отримав чистий прибуток – $47,1 млн проти збитку $2,2 млн роком раніше. Виторг зріс у 1,5 раза і сягнув $140,8 млн.

Влітку 2024 року в компанії змінилися ключові керівники: Алекс Ліссітса, який був СЕО з 2013 року, перейшов на посаду голови ради директорів, а новим генеральним директором став операційний директор Олександр Вержиховський.