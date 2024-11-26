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Агрохолдинг ІМК отримав $47 млн прибутку за підсумками трьох кварталів проти $2,2 млн збитку торік

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Один з найбільших агрохолдингів України ІМК за 9 місяців 2024 збільшив виторг майже в 1,5 рази – до $140,8 млн, прибуток становив $47,1 млн попри збиток у $2,2 млн за аналогічний період 2023. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

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Ключові факти

  • Найбільший виторг приніс продаж кукурудзи – $66,7 млн, або 47% від загальної виручки. Торік частка кукурудзи становила 83,6%. 
  • Виторг з продажу пшениці склав $49,7 млн, що перевищує аналогічний показник минулого року в п’ять разів. 
  • Виторг соняшнику – $23,4 млн, що також майже вп’ятеро більше за відповідний показник за девʼять місяців 2023-го. 

 Контекст

ІМК входила в десятку найбільших агрокомпаній в 2022 році. Компанія володіє 120 000 га в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. 

На початку повномасштабного вторгнення пʼять із шести елеваторів компанії та 100 000 га землі були окуповані. Ще 35 000 га землі на Чернігівщині частково заміновано.

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