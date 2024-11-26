Агрохолдинг ІМК отримав $47 млн прибутку за підсумками трьох кварталів проти $2,2 млн збитку торік

Один з найбільших агрохолдингів України ІМК за 9 місяців 2024 збільшив виторг майже в 1,5 рази – до $140,8 млн, прибуток становив $47,1 млн попри збиток у $2,2 млн за аналогічний період 2023. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.