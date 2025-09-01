Агропромисловий холдинг ІМК у першому півріччі знизив виручку на 22%, до $83,95 млн, через зменшення обсягів продажів основних культур, зокрема кукурудзи, пшениці та соняшнику, йдеться у фінансовому звіті компанії за січень–червень 2025 року. Попри це, зростання цін на зернові та оптимізація витрат дозволили компанії наростити скориговану EBITDA на 72%, до $64,7 млн.

Ключові факти

Виручка ІМК за перше півріччя скоротилася до $83,9 млн (-22%) проти $108,32 млн за аналогічний період 2024-го. Основна причина – зниження обсягів продажів на 41%, до 397 200 тонн, через менші запаси сільгосппродукції після рекордних продажів у 2024 році.

Кукурудза забезпечила 97,8% виручки ($82,1 млн, +25% р/р), попри скорочення обсягів продажів до 385 900 тонн (-14% р/р). Ціна реалізації зросла до $213 за тонну (+45%).

Виручка від соняшнику впала на 94%, до $0,87 млн, через зменшення продажів до 1400 тонн (-97%). Пшениця принесла $0,47 млн (-98%) через зниження обсягів до 2000 тонн.

Скоригована EBITDA зросла на 72%, до $64,7 млн, завдяки зростанню цін на зернові та зниженню витрат на збут і дистрибуцію. Маржа EBITDA досягла 77% проти 35% у 2024 році.

Чистий прибуток збільшився на 139%, до $51,4 млн, зокрема через позитивний валютний ефект ($1,05 млн) та зменшення витрат на збут (-58%).

Експортні продажі забезпечили 61% виручки ($51,2 млн) проти 67% у 2024 році.

Контекст

Агрохолдинг «ІМК» створений у 2007 році колишнім власником холдингу «Клуб Сиру» Олександром Петровим. До 2017-го компанія мала назву «Індустріальна молочна компанія».

У 2022 році компанія «ІМК» входила до десятки найбільших агрохолдингів України. 120 000 га земельного банку ІМК розташовані в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Останні дві в 2022 році були під російською окупацією й досі зазнають масованих обстрілів з боку РФ. ІМК вирощує пшеницю, кукурудзу та соняшник на 120 000 га у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Торік ІМК, мажоритарним власником якого є Олександр Петров, уперше за час повномасштабного вторгнення вийшов на прибуток – холдинг отримав $47,1 млн прибутку проти $2,2 млн збитку торік. Виторг зріс майже в 1,5 раза, до $140,8 млн.

Влітку 2024-го у компанії відбулися кадрові зміни: Алекс Ліссітса, який обіймав посаду СЕО з 2013 року, став головою ради директорів, а операційний директор Олександр Вержиховський став СЕО компанії.

У січні цього року компанія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding S.A., збільшила свою частку до 95,06% акцій. На початку 2023 року, маючи у розпорядженні 38,05% акцій, Namsen заявила про плани стати власницею 100% акцій агрохолдингу.