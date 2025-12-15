Міжнародна компанія у сфері харчових продуктів і агротехнологій МХП у третьому кварталі 2025 року збільшила чистий прибуток на 46% – до $140 млн, а виторг зріс на 29% – до $1 млрд порівняно з $773 млн за аналогічний період минулого року. Йдеться у звіті біржовому звіті від 15 грудня.

Деталі

Операційний прибуток (без урахування знецінення) піднявся на 15%, до $177 млн проти $154 млн рік тому, тоді як операційна рентабельність знизилася до 18% проти 20% у 2024 році.

Скоригований показник EBITDA (без МСФЗ 16) виріс на 27% порівняно з минулим роком, до $219 млн зі $173 млн. Рентабельність EBITDA залишилася на торішньому рівні – 22%.

За підсумками січня-вересня 2025 року виторг компанії збільшився на 16%, до $2,635 млрд проти $2,262 млрд за аналогічний період 2024 року. Водночас операційний прибуток (без знецінення) зменшився на 10%, до $313 млн (рік тому – $346 млн), а операційна рентабельність знизилася до 12% проти 15%.

Скоригована EBITDA (без МСФЗ 16) за дев’ять місяців зросла на 4%, до $455 млн проти $437 млн торік, тоді як скоригована маржа EBITDA знизилася до 17% порівняно з 19% у 2024 році.

Чистий прибуток МХП за три квартали 2025 року становив $215 млн проти $141 млн рік тому, що значною мірою пов’язано з позитивним ефектом курсових різниць у розмірі $23 млн порівняно з збитком $98 млн за аналогічний період 2024 року.

Контекст

МХП є найбільшим виробником курятини в Україні, обробляє 360 000 га у 12 регіонах країни. Компанія займається виробництвом зернових, олії та продуктів м’ясопереробки, які експортує більш ніж у 80 країн.

Виробничі потужності холдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а дочірні компанії працюють у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та інших країнах ЄС.

Виторг МХП у другому кварталі 2025 року зріс на 11% у річному вимірі – до $856 млн, а за підсумками півріччя збільшився на 10%, до $1,64 млрд. Чистий прибуток у квітні–червні зріс на 48%, до $43 млн, за шість місяців – на 66,7%, до $75 млн.

Компанія пояснила зростання прибутку у першому півріччі переважно безготівковим ефектом від курсових різниць – $14 млн проти збитку $81 млн торік. Водночас у другому кварталі операційний прибуток (без знецінення) знизився на 30%, до $76 млн, а скоригована EBITDA – на 14%, до $125 млн. За пів року ці показники скоротилися на 29% і 11% відповідно.

У МХП зазначили, що результати за шість місяців 2025 року підтримали відновлення експорту, високий попит, стабільні ціни та мінімізація виробничих збоїв.