Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП у другому кварталі 2025 року наростила виторг на 11%, чистий прибуток зріс на 48%. Про це свідчать дані фінансової звітності компанії, опублікованій на сайті Лондонської біржі 12 вересня.

Ключові факти

Виторг МХП у квітні–червні збільшився на 11% і досяг $856 млн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За пів року виторг зріс на 10%, до $1,64 млрд.

Чистий прибуток у другому кварталі в порівнянні із аналогічним періодом 2024-го зріс на 48% – до $43 млн, за півріччя – на 66,7%, до $75 млн.

МХП наголосила, що зростання чистого прибутку у першому півріччі 2025 року в основному відображає безготівковий прибуток від курсових різниць – $14 млн проти збитку $81 млн за аналогічний період 2024 року.

У другому кварталі операційний прибуток (без урахування знецінення) скоротився на 30%, до $76 млн, а скоригована EBITDA впала на 14%, до $125 млн. За пів року операційний прибуток зменшився на 29%, до $136 млн, а EBITDA – на 11%, до $236 млн.

«МХП звітує про хороші операційні та фінансові результати за 6 місяців 2025 року завдяки відновленню експорту, збереженню високого попиту, стабільній ціновій конʼюнктурі та успіху нашої команди у мінімізації збоїв у виробництві», – йдеться у повідомленні компанії.

Контекст

У липні МХП завершив придбання понад 92% Grupo Uvesa – одного з провідних виробників мʼяса птиці та свинини в Іспанії. Компанія розраховує, що інтеграція активу має посилити експортні можливості та зміцнити присутність МХП на ринках Європи й Близького Сходу. Як МХП вдалось перемогти у торгах і скільки на угоді заробили топи Uvesa, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

За результатами першого кварталу 2025 року виторг МХП збільшився на 8%, до $779 млн, чистий прибуток компанії за цей період зріс удвічі порівняно з першим кварталом 2024 року, досягнувши $32 млн.

У 2024 році МХП збільшила чистий прибуток на 1,4%, до $144 млн при стабільному виторгу $3,046 млрд порівняно з $3,021 млрд у попередньому році. Операційний прибуток зріс на 30%, до $440 млн, а скоригований EBITDA – на 27%, до $566 млн.