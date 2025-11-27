МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, впроваджує ШІ у виробничі процеси з 2020-го. Технології вже дали позитивний ефект у мільйони доларів. Про це директор з інформаційних та диджитал-технологій МХП Тарас Гошовський розповів під час Forbes AI Summit 27 листопада.

Деталі

«Відносно суми інвестицій в ШІ-проєкти, на минулий рік вже була позитивна віддача. В чистому ефекті це були сотні тисяч доларів», – каже Гошовський.

У 2025-му компанія очікує на позитивний ефект у понад мільйон доларів, додає Гошовський. «Якщо рахувати за чотири роки та неповний 2025-й (ще з часів до появи ChatGPT ), ідеться про мільйони доларів. Значно більше, ніж один», – каже Гошовський. Він не розкрив точну суму.

Контекст

МХП – учасниця рейтингу «30 чемпіонів диджиталізації» від Forbes Ukraine. У 2024-му компанія інвестувала в інновації понад 900 млн грн, більший бюджет серед українських компаній – лише у Sense Bank.

Диджиталізацією МХП займається дирекція з інформаційних і диджитал-технологій на 350 фахівців під керівництвом Тараса Гошовського. Найдорожчий проєкт – запровадження найновішої ERP-системи від німецької SAP – S4HANA. Це стандартизувало бізнес-процеси, фінанси, виробництво, логістику, продажі тощо.

У 2018-му компанія вирішила автоматизувати процес і знайти найкращі показники для вирощування птиці. У 2020-му 14 співробітників ІТ-відділу та девʼять бізнес-експертів розробили для МХП ШІ-модель на основі масиву даних, зібраних компанією.

Цей софт аналізує поточні параметри в пташниках та в режимі реального часу керує мікрокліматом, відстежує роботоспроможність обладнання тощо. Функціональність ШІ в МХП також розширилася на планування урожайності різних культур, які вирощує компанія, казав Forbes у березні 2024-го керівник центру експертизи Big Data МХП Олександр Чорногал