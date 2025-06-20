ArcelorMittal не переводитиме заводи у Німеччині на екологічне виробництво і може закрити завод біопалива у Бельгії

Найбільший виробник сталі в Європі ArcelorMittal відмовився від планів щодо переведення двох німецьких сталеливарних заводів на екологічно чисте виробництво і попередив, що він також може закрити флагманський завод з виробництва біопалива в Бельгії, пише Financial Times 20 червня. Це завдасть удару планам Європи з декарбонізації своєї важкої промисловості.

Ключові факти

Компанія ArcelorMittal заявила, що відмовиться від державних субсидій у розмірі €1,3 млрд, спрямованих на підтримку адаптації підприємств у Бремені та Айзенхюттенштадті до використання водню замість вугілля у сталеливарних печах. Компанія також попередила, що може закрити свій флагманський завод з виробництва екологічно чистого етанолу в Бельгії через обмежувальне регулювання ЄС.

у розмірі €1,3 млрд, спрямованих на підтримку адаптації підприємств у Бремені та Айзенхюттенштадті до використання водню замість вугілля у сталеливарних печах. Компанія також попередила, що може закрити свій флагманський завод з виробництва екологічно чистого етанолу в Бельгії через обмежувальне регулювання ЄС. Генеральний директор ArcelorMittal Europe Герт ван Пулворде сказав: «Навіть за наявності фінансової підтримки економічне обґрунтування для продовження цієї трансформації є недостатньо вагомим, що показує масштаб проблеми».

Виробник стали заявив, що вирішив не реалізовувати ці плани, оскільки вартість енергії в Німеччині надто висока, а її майбутній енергетичний баланс надто невизначений. Ван Пулворде закликав Європейську комісію вжити заходів щодо обмеження імпорту певних видів сталі до Європи, заявивши, що іноземна конкуренція є найгострішою проблемою, з якою стикається галузь.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що жалкує про рішення ArcelorMittal, але це був одиничний випадок, який також повʼязаний із власною комерційною ситуацією компанії. «Важливо те, що кошти ще не було переведено, – сказав представник. – І тому повернення коштів не потрібне».

Генеральний директор ArcelorMittal Belgium Фредерік Ван дер Вельде сказав, що виробництво етанолу компанії в Генті під загрозою через європейське законодавство, яке не дозволяє виробництву вважатися «зеленим» і, таким чином, не дозволяє сталеливарному виробнику стягувати надбавку за продукт для покриття витрат.

Проєкт, анонсований у 2017 році, ґрунтується на новій технології, яка виробляє етанол з відходів вуглекислого газу в процесі виробництва сталі. Завод, який передбачається використовувати як пілотний проєкт для інших підприємств групи, повинен виробляти від 60 000 до 65 000 тонн етанолу на рік.

Контекст

Високі ціни на енергоносії стали однією з головних скарг німецьких виробників, які також зіткнулися з жорсткою конкуренцією з боку Китаю, а нещодавно постраждали від високих мит, введених президентом США Дональдом Трампом.

Поряд з автовиробниками, які становлять основу експортно-орієнтованої економіки, сталеливарна промисловість виявилася серед секторів, які найбільше постраждали після того, як країна була змушена швидко відмовитися від дешевого російського газу внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв підвищити конкурентоспроможність країни після багатьох років стагнації та побоювань широкомасштабної деіндустріалізації.

Однак Німеччина, яка є найбільшим у Європі джерелом викидів парникових газів, також стикається з проблемою виконання зобовʼязання стати вуглецево-нейтральною до 2045 року.

Німеччина схвалила субсидії на загальну суму €6,9 млрд на сталеливарні проєкти, які сприяють досягненню її цілей у боротьбі зі зміною клімату, включаючи суму на скасований проект Arcelor. Компанії TKSE та Salzgitter заявили, що дотримуються своїх планів щодо будівництва екологічно чистих сталеливарних обʼєктів.