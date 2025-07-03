Деталі:

«ArcelorMittal Кривий Ріг» зацікавлений встановити один із малих ядерних реакторів, для яких «Енергоатом» шукає вигідні локації, каже Лонгобардо. Будівництво, за його словами, займе мінімум пʼять років. Вартість проєкту поки що невідома.

Власником реактора, найімовірніше, буде «Енергоатом», каже Лонгобардо. ArcelorMittal, у свою чергу, може гарантувати викуп усієї електроенергії, яку реактор генеруватиме.

Компанія також розглядає можливість будівництва електропечі, вітрової та сонячної електростанції, щоб виробляти зелену сталь. «Але це покриє наш попит максимум на 25%. Ми не в Саудівській Аравії, де весь рік сонячно і СЕС працюють наповну», – пояснює Лонгобардо.

За останній рік у структурі собівартості металургійної продукції значно зросла частка електроенергії, каже гендиректор «ArcelorMittal Кривий Ріг». Його компанія споживає 250 МВт⋅год, що коштує $200 млн на рік.

«Ціни на електроенергію настільки високі, що роблять наш бізнес неконкурентним», – додає він. У червні, за його словами, «ArcelorMittal Кривий Ріг» платила по $135/МВт⋅год, коли в країнах ЄС ціни були нижче $100.

«ArcelorMittal Кривий Ріг» учергове закінчить рік зі збитком через дорогу електрику, якщо Кабінет міністрів не втрутиться, каже Лонгобардо. «І, можливо, ми переглянемо своє майбутнє в Україні», – додав він.

Контекст

«ArcelorMittal Кривий Ріг» – найбільший виробник сталевого прокату в Україні, що спеціалізується на довгомірному прокаті, зокрема арматурі та катанці, з повним виробничим циклом і потужностями для випуску понад 6 млн тонн сталі, 5 млн тонн прокату та 5,5 млн тонн чавуну щорічно.

Крім того, перебої з електропостачанням, спричинені російськими обстрілами, завдали компанії збитків на близько $50 млн, говорив Лонгобардо в інтерв’ю Forbes Ukraine у листопаді 2024 року.

Через обстріли енергетики все більше промислових підприємств будують власні електростанції для енергетичної незалежності. Наприклад, металургійний «Метінвест», найбільший споживач електроенергії в країні, за 3–4 роки планує забезпечити себе власною генерацією електроенергії щонайменше на 50%. У 2025–2026 роках компанія планує інвестувати $26 млн у газову генерацію та $18,1 млн у сонячну. Детальніше про це читайте у статті «Як «Метінвест» іде до енергонезалежності?»