«ArcelorMittal Кривий Ріг» запустив другу доменну піч та нарощує виробництво

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (АМКР, Дніпропетровська область) у квітні цього року запустив доменну піч №6 після її розконсервації та поступово збільшує обсяги виробництва. Про це йдеться у корпоративній газеті «Металург» від 10 квітня.

Деталі

Розпалити піч вдалося за чотири доби, хоча зазвичай цей процес триває до 10 днів, заявили в компанії. Наразі піч працює стабільно і наближається до планового показника – 3400 тонн чавуну на добу.

Зазначається, що перед запуском печі перевірили технічний стан усіх її механізмів і допоміжних ділянок, щоб упевнитися в їхній справності після розконсервації.

У 2023 році на ДП-6 провели розширений ремонт другої категорії, зокрема відремонтували воздухонагрівач №2, що забезпечило підтримку теплового режиму з економією коксу.

Через війну, високі тарифи на електроенергію для промисловості та складну ситуацію на ринках збуту в четвертому кварталі 2024 року ДП-6 законсервували, і комбінат працював лише з однією піччю №8.

Контекст

«ArcelorMittal Кривий Ріг» – найбільший виробник сталевого прокату в Україні, що спеціалізується на довгомірному прокаті, зокрема арматурі та катанці, з повним виробничим циклом і потужностями для випуску понад 6 млн тонн сталі, 5 млн тонн прокату та 5,5 млн тонн чавуну щорічно.

У квітні 2024 року «ArcelorMittal Кривий Ріг» (АМКР) відновив роботу доменної печі, що дозволило майже вдвічі збільшити виробництво сталі та прокату, попри російські удари по енергетичній інфраструктурі. Виробництво сталі зросло на 90% (з 86 000 т до 163 000 т), а прокату – на 95% (з 78 000 т до 152 000 т) порівняно з квітнем 2023 року.

Мауро Лонгобардо в інтерв’ю Forbes Ukraine у листопаді 2024 року зазначив, що через війну комбінат зазнав збитків на суму понад $50 млн, головним чином через перебої з електропостачанням.

Цього року металургійне виробництво в Україні значно зросло порівняно з 2023-м. За інформацією «Укрметалургпром» від 9 січня, найбільший приріст – 21,6% – зафіксовано у сталеливарному секторі.

Експорт залізорудної сировини з України у 2024 році досяг 33,7 млн т, що в 1,9 раза більше, ніж торік, а чорних металів – 6,5 млн т, що на 25% перевищує показники 2023 року, повідомила Державна митна служба України.