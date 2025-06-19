Мобільний оператор «Vodafone Україна» поступово переводить абонентів власних провайдерів Vega та «Фрінет» під материнський бренд. Процес розпочався в 2023-му, але завершиться лише до кінця 2026 року. Чому компанія не поспішає зі зміною вивіски, тоді як конкуренти вже зробили або роблять це?

Мобільний оператор «Vodafone Україна» до кінця 2026-го переведе абонентів свого фіксованого інтернету Vega та «Фрінет» на бренд Vodafone, каже гендиректор провайдерів Сергій Скрипніков.

Другий за кількістю абонентів оператор придбав провайдера Vega у серпні 2021-го за $15 млн. Два роки по тому він придбав ще одного гравця – «Фрінет» за близько $20 млн.