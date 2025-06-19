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Останні з великої трійки. «Vodafone Україна» до кінця 2026 року переведе клієнтів домашнього зв’язку Vega та «Фрінет» на свій бренд. Навіщо?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Інтернет Vodafone, оптичний інтернет, провайдер Vega, провайдер Фрінет /Getty Images

Мобільні оператори рухаються в одному напрямку – продавати послуги під одним брендом і пропонувати бандли, каже колишній член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Олександр Глущенко Фото Getty Images

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Мобільний оператор «Vodafone Україна» поступово переводить абонентів власних провайдерів Vega та «Фрінет» під материнський бренд. Процес розпочався в 2023-му, але завершиться лише до кінця 2026 року. Чому компанія не поспішає зі зміною вивіски, тоді як конкуренти вже зробили або роблять це?

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Мобільний оператор «Vodafone Україна» до кінця 2026-го переведе абонентів свого фіксованого інтернету Vega та «Фрінет» на бренд Vodafone, каже гендиректор провайдерів Сергій Скрипніков. 

Другий за кількістю абонентів оператор придбав провайдера Vega у серпні 2021-го за $15 млн. Два роки по тому він придбав ще одного гравця – «Фрінет» за близько $20 млн.

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