Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку «Vodafone Україна», який із кінця травня викуповував власні єврооблігації на суму близько $7 млн у зв’язку зі сплатою дивідендів, оголосив про четверте підвищення ціни викупу – до 94% від номіналу. Про це 19 вересня пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення компанії на Ірландській фондовій біржі.

Деталі

Раніше ціна становила 92% (тиждень тому), 90% (наприкінці серпня) та 85% (у першій пропозиції від 13 серпня).

Максимальний обсяг викупу залишився на рівні $5,12 млн, що вище за попередній ліміт у $3,945 млн. Термін подачі заявок продовжено до 25 вересня, а розрахунки заплановано на 2 жовтня.

У перших двох тендерах «Vodafone Україна» викупив облігації на суму, еквівалентну €1 млн, за цінами 99% та 90% від номіналу відповідно. Результати другого викупу не оприлюднено, але коефіцієнт масштабування першого склав 0,0040355668. У третьому тендері (ціна 85%, ліміт $4,67 млн) заявки досягли $53,395 млн, з яких задоволено $5,208 млн із коефіцієнтом масштабування 0,1315451889487317.

Облігації з погашенням у лютому 2027 року та ставкою 9,625% річних випущено на $300 млн. Після анулювання викуплених облігацій їхня номінальна вартість в обігу становить $292,532 млн.

Контекст

Викуп пов’язаний із виплатою дивідендів акціонеру на суму 660,245 млн грн ($15,9 млн) за 2024 рік, оголошеною 24 квітня 2025 року. Через обмеження НБУ дивіденди виплачуються щомісяця сумами, еквівалентними €1 млн. За умовами випуску облігацій, «Vodafone Україна» зобов’язаний пропонувати викуп на суму, що відповідає таким виплатам. Наразі здійснено п’ять щомісячних виплат дивідендів, кожна приблизно на €1 млн.

За перше півріччя 2025 року чистий прибуток «Vodafone Україна» знизився на 13% – до 1,705 млрд грн, тоді як виручка зросла на 15% – до 13,518 млрд грн.