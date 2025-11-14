Другий за величиною оператор мобільного зв’язку в Україні – «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU) – у рамках виплати дивідендів з кінця травня викупив власні єврооблігації на майже $7 млн. На черговому тендері з викупу облігацій загальним номіналом $10,84 млн компанія отримала заявок щонайменше у 8,7 раза більше. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення компанії.
Деталі
- «Оскільки загальна сума облігацій, поданих у рамках тендерної пропозиції, значно перевищила суму тендеру, прийняття облігацій до викупу відбуватиметься пропорційно з коефіцієнтом масштабування 0,1150681…», – зазначено в біржовому повідомленні компанії.
- Розрахунки заплановані на 20 листопада.
Контекст
Раніше в двох перших тендерах VFU викуповувала облігації на суму, еквівалентну €1 млн кожна. Перший викуп оголошено за ціною 99% номіналу, другий – 90%. Результати другого тендеру компанія не оприлюднила, тоді як коефіцієнт масштабування першого становив 0,0040355668.
За підсумками третього тендеру, де ціну викупу знизили до 85% номіналу, а ліміт встановили на рівні $4,67 млн, «Vodafone Україна» отримала заявок на $53,395 млн і задовольнила їх на $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування склав 0,1315451889487317.
Четвертий тендер стартував 13 серпня, після чого його сім разів продовжували. У процесі ціну викупу підвищили з 85% до 98% номіналу, а суму – до $10,84 млн.
Єврооблігацій з погашенням у лютому 2027 року та купонною ставкою 9,625% річних випущено на $300 млн. Після анулювання викуплених паперів номінальна вартість облігацій в обігу становить $292,532 млн.
Викуп єврооблігацій пов’язаний із виплатою дивідендів: 24 квітня 2025 року VFU оголосила про сплату акціонеру 660,245 млн грн ($15,9 млн за курсом у повідомленні) за 2024 рік. Через обмеження НБУ виплати здійснюються щомісяця. Кожен транш у гривнях еквівалентний €1 млн. За умовами випуску облігацій компанія зобов’язана запропонувати всім держателям викупити папери на суму, що дорівнює дивідендам, сплаченим за кордон. З того часу проведено сім місячних виплат – по €1 млн кожна. За девʼять місяців 2025 року VFU наростила чистий прибуток на 10,7%, до 3 млрд 446,80 млн грн, а виторг – на 13,3%, до 19,03 млрд грн.
