Провайдери фіксованого інтернету «Vodafone Україна» та «Укртелеком» перевели на PON-мережі понад 80% своїх абонентів. Перевага цього типу підключення – воно працює під час тривалих відключень світла. Чому інші великі гравці ринку відстають у переході на найстійкішу до блекаутів технологію?

Найбільший відсоток PON-мереж у провайдерів «Укртелеком» та «Vodafone Україна» – 83% і 86% відповідно. Про це свідчить опитування Forbes Ukraine пʼяти найбільших за кількістю абонентів провайдерів фіксованого інтернету щодо підготовки мережі до відключень світла.

«PON – найбільш енергонезалежна технологія. Вона забезпечує зв’язок навіть під час тривалих відключень», – казав Forbes на початку жовтня заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

Відключення світла у всіх регіонах України почалися з 10 жовтня, після того, як Росія масовано обстріляла енергоінфраструктуру. В Україні загалом 49% абонентів домашнього інтернету підключені саме до PON, казав Прибитько. Показник виріс на 8 в.п. з липня 2024-го.

Хто найкраще підготувався до відключень і чому «Київстар» не спішить відмовлятися від своєї основної технології?

Енергостійкий інтернет: кількість PON-підключень

Станом на жовтень 2025-го 83% домашнього інтернету від «Укртелекому» працює через мережу PON, ідеться у відповіді пресслужби. Для бізнес-клієнтів цей показник – 93%.