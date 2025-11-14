Второй по величине оператор мобильной связи в Украине – «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU) – в рамках выплаты дивидендов с конца мая выкупил собственные еврооблигации почти на $7 млн. На очередном тендере по выкупу облигаций общей номинальной стоимостью $10,84 млн компания получила заявок как минимум в 8,7 раза больше. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение компании.

Подробности

«Поскольку общая сумма облигаций, представленных в рамках тендерного предложения, гораздо превысила сумму тендера, принятие облигаций к выкупу будет происходить пропорционально коэффициенту масштабирования 0,1150681…», – говорится в биржевом сообщении компании.

Расчеты запланированы на 20 ноября.

Контекст

Ранее в двух первых тендерах VFU выкупала облигации на сумму, эквивалентную €1 млн каждая. Первый выкуп объявлен по цене 99% номинала, второй – 90%. Результаты второго тендера компания не обнародовала, в то время как коэффициент масштабирования первого составил 0,0040355668.

По итогам третьего тендера, где цену выкупа снизили до 85% номинала, а лимит установили на уровне $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявок на $53,395 млн и удовлетворила их на $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,139481.

Четвертый тендер стартовал 13 августа, после чего семь раз его продолжали. В процессе цена выкупа была повышена с 85% до 98% номинала, а сумма – до $10,84 млн.

Еврооблигаций с погашением в феврале 2027 года и купонной ставкой 9,625% годовых выпущено на $300 млн. После аннулирования выкупленных бумаг номинальная стоимость облигаций в обращении составляет $292,532 млн.

Выкуп еврооблигаций связан с выплатой дивидендов: 24 апреля 2025 года VFU объявила о выплате акционеру 660,245 млн грн ($15,9 млн по курсу в сообщении) за 2024 год. Из-за ограничений НБУ выплаты производятся ежемесячно. Каждый транш в гривнях эквивалентен €1 млн. По условиям выпуска облигаций компания обязана предложить всем держателям выкупить бумаги на сумму, равную дивидендам, уплаченным за границу. С тех пор произведено семь месячных выплат – по €1 млн каждая. За девять месяцев 2025 года VFU нарастила чистую прибыль на 10,7%, до 3 млрд 446,80 млн грн, а выручку – на 13,3%, до 19,03 млрд грн.