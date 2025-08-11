Проєкт будівництва водогону до Миколаєва вийшов на фінальну стадію, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine . Місто живе без централізованого водопостачання з квітня 2022-го.

Ключові факти

«Плануємо завершити роботи до 20 серпня. Підняли воду на станціях водогону», – каже Сухомлин.

За його словами, це ключовий етап, після якого водопостачання стабілізується, і регіон можна буде забезпечити водою для житлових і виробничих потреб.

Після завершення будівництва водогону до Миколаєва залишкові ресурси Агентства спрямують на будівництво нових водогонів в інших регіонах України, повідомив Сухомлин.

Контекст

З квітня 2022 року Миколаїв живе без централізованого водопостачання – після підриву росіянами водогону з Дніпра. Місто з півмільйонами мешкаців змушене використовувати технічну воду з Інгулецького каналу, що не відповідає санітарним вимогам.

Торік проєкт із будівництва водогону до Миколаєва оцінювали в 8,7 млрд грн. На початку листопада 2024-го Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області без торгів замовила будівництво водозабору протяжністю 67,8 км трьом компаніям. Вони мали зводити проєкт поділянково: 18,4 км – «Автострада», 22,9 км – ТОВ «Укртрансміст», 26,5 км – ТОВ «Ростдорстрой», свідчать дані Prozorro.

На початку квітня проєкт передали на баланс Дніпропетровської служби відновлення. Три нові контракти щодо будівництва водогону до Миколаєва загальною вартістю 6,23 млрд грн підписали вже тільки з однією компанією – «Автострадою» Максима Шкіля, свідчать дані Prozorro.

Новий проєкт передбачає зменшення потужності водогону до 120 000 куб. м води (початково планувалося подавати 160 000 куб. м води), перенесення станції забору води на 800 м та будівництво нової та зведення водосховища.