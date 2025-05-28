Вартість будівництва магістрального водогону до Миколаєва знизили на понад 2,5 млрд грн – до 6,2 млрд грн. Проєкт здешевили після експертизи, зберігши ключові параметри і додавши нові технічні рішення, йдеться у повідомленні Мінрозвитку. В серпні цього року водогін має забезпечити водою понад пів мільйона мешканців міста.

Деталі

Початково проєкт оцінили у 8,7 млрд грн, однак після поглибленого аналізу кошторис переглянули. Оновлений підхід дозволив здешевити будівництво на 25% без втрати функціональності, зазначив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба.

Водночас у водогін додали нові елементи – станцію забору води, захисні споруди, резервні генератори, частотні перетворювачі, оптоволоконну систему зв’язку та додаткові лінії енергоживлення. Також передбачили подачу 50 000 кубометрів води на добу для зрошення фермерських полів.

«Вже у серпні понад пів мільйона мешканців Миколаєва вперше з 2022 року знову отримають доступ до води», – заявив Кулеба.

Агентство відновлення на чолі з Сергієм Сухомлиним планує скерувати частину зекономлених коштів на водогони у Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях. Зокрема, на Томаківську та Мирівську громади, а також реконструкцію водозабірного майданчика в Лубнах. За оцінками, це дозволить забезпечити водою ще близько 100 000 людей.

Будівництво водогону до Миколаєва. Фото: пресслужба Мінрозвитку Будівництво водогону до Миколаєва. Фото: пресслужба Мінрозвитку Будівництво водогону до Миколаєва. Фото: пресслужба Мінрозвитку Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Миколаїв залишився без стабільного водопостачання у 2022 році після знищення централізованої системи внаслідок обстрілів. Відновлення подачі води є одним із ключових завдань для регіону.

Фактичне будівництво водогону розпочали в січні, основні роботи вже виконані на понад 70% та активно тривають. Задіяно 273 одиниці спецтехніки та 550 робітників. Об’єкт забезпечить стабільним водопостачанням понад 500 000 людей, мешканців Миколаєва, які живуть без очищеної води з травня 2022 року.

Потужність водогону: на забезпечення населення – 120 000 м куб. на добу (друга та третя насосні станції), для фермерів – 50 000 м куб. на добу для потреб системи зрошення.