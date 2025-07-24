Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, однак погіршив прогноз зростання ВВП до 2,1% за підсумками 2025 року, а інфляції – до 9,7%. До цілі у 5% інфляція у 2026 році не повернеться, як раніше прогнозував регулятор. Про це на брифінгу 24 липня повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Ключові факти

Сповільнення інфляції, що розпочалось у червні (з 15,9% до 14,3%), було нижчим за прогнози НБУ – передусім через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування.

Інфляційні очікування населення та експертів мають протилежну динаміку. Так, очікування домогосподарств дещо погіршились, тоді як короткострокові очікування фінансових аналітиків покращилися, а середньострокові – залишалися стійкими.

Надалі рівень зростання цін насамперед залежатиме впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції, вважають в Нацбанку.

Через втрати від війни, погіршення прогнозів щодо врожаїв та послаблення гривні відносно євро НБУ погіршив прогноз інфляції. Так, на кінець року Нацбанк очікує інфляцію на рівні 9,7%, на кінець 2026-го – 6,6%, і вже у 2027-му прогнозує повернення до цілі у 5%. У квітневому прогнозі НБУ очікував 8,7% на кінець 2025-го і повернення до цілі у 2026-му.

Темпи економічного відновлення були стриманими через посилення російських обстрілів. Через це й посилились негативні міграційні тенденції. Разом з поганими врожаями це стало причиною перегляду прогнозу й щодо зростання ВВП – 2,1% за підсумками 2025 року. Попередній прогноз – 3,1%.

Крім цього, НБУ суттєво збільшив очікування міжнародної допомоги на 2026 та 2027 рік. У попередньому прогнозі регулятор закладав $17,3 млрд та $15 млрд допомоги у 2026 та 2027 роках відповідно. Нові очікування НБУ – $35 та $30 млрд відповідно.

Інфографіка: Анастасія Решетнік

Контекст

У 2024 році НБУ неодноразово недооцінював реальну динаміку інфляції. У січневому Інфляційному звіті НБУ (2024-го) прогнозував інфляцію на рівні 8,6% до кінця року, а у квітні навіть покращив цей показник до 8,2%. У жовтні, після того, як споживча інфляція досягла 8,3%, НБУ оновив прогноз на грудень до 9,7%. Однак фактичний результат перевищив очікування, досягши 12%.

Це значне відхилення між прогнозами та реальними показниками змусило НБУ кардинально змінити монетарну політику. На початку року регулятор заявляв про поступове зниження облікової ставки, однак уже влітку риторика змінилася на обережне припущення про можливість зниження ставки лише у 2025 році. До грудня НБУ був змушений перейти до підвищення облікової ставки, що стало поворотом на 180 градусів у його політиці.

Квітневе рішення залишити облікову ставку на поточному рівні констатувало завершення стадії підвищення, що тривала з грудня 2024-го. За цей час облікова ставка зросла з 13% до 15,5%. Попри зростання ставки й у 2025-му НБУ вже неодноразово переглядав прогноз щодо інфляції у бік погіршення. Так, у січні регулятор очікував наприкінці року 8,4%, але і в квітневому, і в липневому прогнозі переглянув ці очікування – до 9,7% в підсумку. Зростання ВВП у січні НБУ прогнозував на 3,4%, але далі погіршив його до 3,1% у квітні та 2,1% – у липні.