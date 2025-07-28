Зростання економіки України у 2025 році виявилось відчутно нижчим за очікування економістів, зокрема через посилені обстріли та погані врожаї. Неурядові аналітики переглянули свої прогнози по ВВП, інфляції та курсу гривні на 2025–2026 роки. Головне з прогнозу Dragon Capital, Concorde Capital, Oxford Economics, KSE, Forbes Ukraine та ще чотирьох економічних дослідницьких центрів.

У першій половині року українська економіка демонструє гірші показники, ніж передбачалося у прогнозах як державних аналітиків, так і незалежних експертів на початку року.

Посилення обстрілів, проблеми з врожаєм, уповільнення промисловості змусили суттєво переглядати прогнози економічного розвитку.

Центр економічної стратегії (ЦЕС) зібрав дев’ять неурядових організацій й на основі їхніх очікувань підготував консенсус-прогноз на 2025–2026 роки.

Прогнози підготували: Dragon Capital, Concorde Capital, Віденський інститут економіки (wiiw), Київська школа економіки (KSE), Oxford Economics, Forbes Ukraine, ICU, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) та German Economic Team (GET).

Жоден з аналітиків більше не прогнозує зростання ВВП на рівні 3% і вище, як це передбачалося на початку року. Водночас українська економіка все ще має шанс перевищити рекордний показник у $200 млрд номінального ВВП, досягнутий у 2021-му.

Прогноз інфляції також значно погіршився, хоч аналітики таки очікують її сповільнення.

Що вони прогнозують українській економіці та курсу гривні на 2025–2026 роки?

Економіка уповільнюється: як сильно?

У консенсус-прогнозі, який ЦЕС зробив перед початком 2025 року, зростання ВВП цьогоріч очікувалось на рівні 3,7%, а найоптимістичнішою оцінкою було 6%.

Нова оцінка – 2,3%, а найоптимістичніший прогноз становить 2,6%. За день до публікації від ЦЕС свій прогноз зростання економіки суттєво погіршив і Нацбанк – з 3,1% до 2,1%.

Відновлення економіки у першому півріччі 2025-го було повільнішим через посилення інтенсивності обстрілів та подальші руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житла, констатували в Нацбанку під час монетарного брифінгу 24 липня.

Промисловість зростає повільніше, зокрема через закриття шахти в Покровську та обстріли газовидобування, зазначила провідна наукова співробітниця ІЕД Олександра Бетлій на презентації консенсус-прогнозу ЦЕС.

У січні «Метінвест» призупинив роботу «Покровської вугільної групи». Це єдине джерело вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеварінні. Галузь є другою за значенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну Читати більше Згорнути

Сільськогосподарський сектор також сповільнив зростання через несприятливі погодні умови, додала Бетлій.

Позитивним внеском у ВВП може стати галузь Defense Tech, вважають Ольга Піндюк з wiiw та Дмитро Круковець з KSE. «У цю галузь добре заходять інвестиції, які ми не бачимо у статистиці з безпекових причин», – каже Піндюк.

Інфографіка: Аліна Кохан Фото інфографіка Forbes

«Видатки на оборону залишатимуться суттєвими, тому переглянули оцінку дефіциту бюджету», – зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на заході ЦЕС. Так, попередній прогноз НБУ передбачав дефіцит 11,8% ВВП у 2026 році, однак тепер регулятор очікує його на рівні 2025-го – близько 19%.

Проблема фінансової допомоги партнерів

Через новий консервативніший прогноз щодо завершення бойових дій Нацбанк суттєво переглянув потреби України у фінансовій допомозі від партнерів.

Так, січневий прогноз НБУ передбачав потребу у $17,3 млрд та $15 млрд на 2026-2027 роки відповідно. Новий прогноз Нацбанку – близько $35 та $30 млрд.

На 2026 рік більша частина потреби вже погоджена партнерами, однак «не ідентифіковані» ще $12,7 млрд, зазначив заступник голови НБУ Ніколайчук. На 2027-й треба знайти ще $29 млрд.

Київська школа економіки очікує обмеженого фінансування партнерів, каже її викладач Дмитро Круковець. Натомість Бетлій з ІЕД налаштована оптимістично й закладає надходження усієї передбаченої НБУ допомоги. Саме в такому сценарії ІЕД очікує зростання ВВП на 2,8% у 2026 році.

«Важливо, щоби уряд продовжував всі реформи, а не відступав від них, як це було з НАБУ – каже Бетлій. – Довіра добувається роками, а втрачається за одну секунду».

Протести проти скасування незалежності НАБУ та САП Фото Getty Images

Якщо допомоги партнерів буде недостатньо, Нацбанк має план дій, який зокрема передбачає «певні монетарні, регуляторні та інші інструменти», наголосив Ніколайчук. «Однак використання цих інструментів матимуть наслідки для розвитку фінансового ринку, економічного відновлення. На жаль, все має свою ціну», – зазначив він.

Аби допомоги партнерів вистачило, важливо виконувати дані їм зобов’язання, підсумував Ніколайчук.

Прискорення інфляції та відносна стабільність гривні

Напередодні публікації консенсус-прогнозу ЦЕС Нацбанк констатував суттєве погіршення очікувань щодо інфляції. Ще у квітні регулятор прогнозував повернення до цілі у 5% у 2026 році, тепер НБУ переніс це на 2027-й. На кінець цього року Нацбанк очікує 9,7% інфляції, на кінець 2026-го – 6,6%.

Інфографіка: Аліна Кохан

Неурядові прогнозисти також погіршили свої очікування для темпів зростання цін. У січні прогноз становив 7,1% на кінець 2025 року. Тепер же консенсус – 9,4%, а найбільш песимістична оцінка – 10,9%.

Згідно з аналізом НБУ, погіршення інфляційних очікувань зумовлене передусім низькими врожаями, що спричиняють подорожчання продуктів, а також збільшенням воєнних витрат і подальшим перекладенням зростаючих витрат бізнесу на споживчі ціни.

«Не очікуємо повернення інфляції до цілі НБУ у 2026-му через стрімке зростання цін на послуги», – додають у своєму прогнозі аналітики ICU.

Курс долара США став винятком у здебільшого песимістичному консенсус-прогнозі неурядових аналітиків. Наприкінці 2024-го вони очікували 45,7 грн/$, новий прогноз оптимістичніший – 43,2 грн/$. А на кінець 2026-го аналітики закладають 45,2 грн/$.

Секретом успіху гривні відносно долара стала не стільки стабільність національної валюти, скільки девальвація американської. Гривня прив’язана саме до долара.

До прикладу, за пів року гривня стрімко девальвувала відносно євро – з 43,93 грн/€ до 48,98 грн/€ станом на 28 липня.

Інфографіка: Аліна Кохан

Через необхідність підтримувати гривню та ймовірне зниження обсягів міжнародного фінансування аналітики очікують зменшення валютних резервів у 2026 році. Так, прогноз на кінець 2025-го – $52 млрд, на кінець 2026-го – $42 млрд.

З резервів Нацбанку доводиться покривати дефіцит валюти в Україні, який утворюєтьсяся через рекордний торговий дефіцит. За п’ять місяців 2025-го він становив $14,4 млрд.

Надалі дефіцит тільки збільшуватиметься, каже аналітик Forbes Ukraine Олександр Мануілов. «Споживчий попит продовжує зростати, хоч і меншими темпами, ніж раніше, тоді як внутрішнє виробництво скорочується, – пояснює він. – Тож попит потрібно буде задовольняти через збільшення імпорту».

Здебільшого дефіцит у торгівлі структурний, пов’язаний з наслідками війни, каже директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан.

Не весь імпорт має негативний вплив, наголошує Білан. Як приклад вона навела імпорт товарів машинобудування та енергетичного обладнання, тобто це фактична інвестиція в розбудову промисловості та енергетичного сектору.

Натомість «шкідливий» імпорт – індивідуальні посилки українців, витрати на які за перший квартал становили $1,5 млрд, зазначає Білан.

«За рік це $6 млрд імпорту, який взагалі не несе користі економіці й більша його частина, вочевидь, не оподатковується, – зазначає економістка. – Але для зміни ситуації потрібні ринкові заходи – не заборонити посилки, а адекватно їх оподаткувати».

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев ще у січні зареєстрував законопроєкт, який збільшує оподаткування міжнародних посилок, але документ поки не дійшов до розгляду парламенту.