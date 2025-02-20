xAI Ілона Маска відкрила безплатний доступ до ШІ-моделі Grok 3

Компанія xAI Ілона Маска оголосила, що її нова мовна модель Grok 3 тепер доступна безкоштовно всім користувачам. Офіційно ШІ-модель представили 17 лютого.
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Деталі
- До сьогодні ШІ був доступний тільки Premium-підписникам X за $8 на місяць.
- «Найрозумніший у світі штучний інтелект, Grok 3, тепер доступний безкоштовно (поки сервери зможуть справлятися з навантаженням)», – йдеться у повідомленні компанії в X.
- Водночас користувачі X Premium+ і SuperGrok матимуть розширений доступ до Grok 3, а також ранній доступ до розширених функцій, таких як голосовий режим.
Контекст
За рік роботи команда стартапу xAI Ілона Маска випустила третю мовну модель Grok. Сам Маск називає Grok 3 «найрозумнішим штучним інтелектом на Землі». Загалом Grok 3 працює приблизно на тому самому рівні, що й остання модель від OpenAI, й трохи краще за DeepSeek-R1 та Gemini 2.0, вважає екстопменеджер Tesla та співзасновник OpenAI Андрей Карпати. Що вміє Grok 3, читайте тут.
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