xAI Илона Маска открыла бесплатный доступ к ИИ-модели Grok 3

Подробности

До сегодняшнего дня ИИ был доступен только Premium-подписчикам X за $8 в месяц.

«Самый умный в мире искусственный интеллект, Grok 3, теперь доступен бесплатно (пока серверы смогут справляться с нагрузкой)», – говорится в сообщении компании в X.

В то же время пользователи X Premium+ и SuperGrok будут иметь расширенный доступ к Grok 3, а также ранний доступ к расширенным функциям, таким как голосовой режим.

Контекст

За год работы команда стартапа xAI Илона Маска выпустила третью языковую модель Grok. Сам Маск называет Grok 3 «самым умным искусственным интеллектом на Земле». Grok 3 работает примерно на том же уровне, что и последняя модель от OpenAI, и лучше DeepSeek-R1 и Gemini 2.0, считает бывший топ-менеджер Tesla и соучредитель OpenAI Андрей Карпаты. Что умеет Grok 3, читайте здесь.