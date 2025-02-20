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xAI Илона Маска открыла бесплатный доступ к ИИ-модели Grok 3

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Компания xAI Илона Маска объявила, что ее новая языковая модель Grok 3 теперь доступна бесплатно всем пользователям. Официально ИИ-модель представили 17 февраля.

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Подробности

  • До сегодняшнего дня ИИ был доступен только Premium-подписчикам X за $8 в месяц.
  • «Самый умный в мире искусственный интеллект, Grok 3, теперь доступен бесплатно (пока серверы смогут справляться с нагрузкой)», – говорится в сообщении компании в X.
  • В то же время пользователи X Premium+ и SuperGrok будут иметь расширенный доступ к Grok 3, а также ранний доступ к расширенным функциям, таким как голосовой режим.

Контекст

За год работы команда стартапа xAI Илона Маска выпустила третью языковую модель Grok. Сам Маск называет Grok 3 «самым умным искусственным интеллектом на Земле». Grok 3 работает примерно на том же уровне, что и последняя модель от OpenAI, и лучше DeepSeek-R1 и Gemini 2.0, считает бывший топ-менеджер Tesla и соучредитель OpenAI Андрей Карпаты. Что умеет Grok 3, читайте здесь.

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