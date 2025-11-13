ИИ-компания Илона Маска xAI привлекла $15 млрд от инвесторов, сообщили источники CNBC . Это расширение раунда, о котором стало известно в сентябре, когда компанию оценили в $200 млрд.

Подробности

Новый раунд финансирования прибавляет еще $5 млрд к $10 млрд, ранее привлеченным. По словам собеседников CNBC, значительная часть средств пойдет на закупку графических процессоров (GPU), необходимых для тренировки больших языковых моделей.

XAI активно перестраивает сеть дата-центров с десятками тысяч AI-чипов для своего суперкомпьютера. Один из таких центров в Мемфисе сталкивается с сопротивлением экологических и правозащитных организаций из-за использования газовых турбин в качестве источника энергии.

Контекст

Илон Маск ищет инвесторов для Colossus 2 – дата-центра xAI в Теннесси, писала ранее WSJ. Проект оценивается в $12–20 млрд и финансируется через частный капитал и кредитные фонды Valor Equity Partners и Apollo Global Management. Часть средств уйдет на закупку около 300 000 чипов Nvidia. Инвесторам предлагают доходность до 10,5%, что свидетельствует о высоком уровне риска.

Спрос на инвестиции в искусственный интеллект достиг рекордных уровней. В сентябре стартап Anthropic привлек $13 млрд, в три раза повысив свою оценку с весны, а OpenAI в октябре провела продажу акций на $6,6 млрд при оценке в $500 млрд. По данным Reuters, компания Сэма Альтмана готовится к IPO, которое может поднять ее рыночную стоимость до $1 трлн.