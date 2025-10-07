Ілон Маск призначив Ентоні Армстронга головним фінансовим директором (CFO) ШІ-стартапу xAI. Про це пише Financial Times ыз посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.
Деталі
- Раніше Армстронг працював у Morgan Stanley, де керував підрозділом злиттів і поглинань у технологічному секторі. Він також був частиною команди, яка консультувала Маска під час придбання соціальної мережі Twitter (тепер X) у 2022 році за $44 млрд, для чого Morgan Stanley надавав кредитне фінансування.
- Пізніше Армстронг обіймав посаду старшого консультанта в Управлінні кадрової служби (OPM) адміністрації президента США Дональда Трампа. У цей період Маск очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), займаючись скороченням бюджетних витрат.
- Армстронг також відповідатиме за фінансові операції X, яка була об’єднана з xAI у березні цього року, пише FT. Одним із його ключових завдань стане відновлення фінансової стабільності платформи, яка зазнала значного відтоку рекламодавців через послаблення стандартів модерації контенту.
- Армстронг замінить Майка Лібераторе, який залишив посаду CFO xAI у липні після кількох місяців роботи через розбіжності щодо структури компанії та фінансових цілей, зазначає FT.
Контекст
Раніше хАІ залучила понад $15 млрд інвестицій і побудувала дата-центр у Мемфісі, де планується встановити 550 000 чипів Nvidia Blackwell для забезпечення високих обчислювальних потужностей.
У березні цього року xAI об’єдналася з соціальною мережею X, що належить Маску, і запустила чат-бот Grok. Проте репутація компанії зазнала удару через поширення ботом контенту з елементами насильства та антисемітизму.
Для розвитку своєї інфраструктури xAI активно витрачає кошти та шукає додаткові джерела фінансування. У липні SpaceX надала компанії $2 млрд, а наразі xAI веде переговори з Tesla щодо потенційних інвестицій. У листопаді акціонери Tesla голосуватимуть щодо можливості вкладень у xAI.
Заснована в 2023 році як конкурент OpenAI та Anthropic, xAI має амбітну мету створити «найрозумніший штучний інтелект у світі». Однак поки що компанія поступається лідерам ринку за кількістю клієнтів. Ілон Маск підкреслює, що успіх у «ШІ-війнах» залежить від нарощування обчислювальних потужностей.
