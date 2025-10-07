Ілон Маск призначив Ентоні Армстронга головним фінансовим директором (CFO) ШІ-стартапу xAI. Про це пише Financial Times ыз посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Деталі

Раніше Армстронг працював у Morgan Stanley, де керував підрозділом злиттів і поглинань у технологічному секторі. Він також був частиною команди, яка консультувала Маска під час придбання соціальної мережі Twitter (тепер X) у 2022 році за $44 млрд, для чого Morgan Stanley надавав кредитне фінансування.

Пізніше Армстронг обіймав посаду старшого консультанта в Управлінні кадрової служби (OPM) адміністрації президента США Дональда Трампа. У цей період Маск очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), займаючись скороченням бюджетних витрат.

Армстронг також відповідатиме за фінансові операції X, яка була об’єднана з xAI у березні цього року, пише FT. Одним із його ключових завдань стане відновлення фінансової стабільності платформи, яка зазнала значного відтоку рекламодавців через послаблення стандартів модерації контенту.

Армстронг замінить Майка Лібераторе, який залишив посаду CFO xAI у липні після кількох місяців роботи через розбіжності щодо структури компанії та фінансових цілей, зазначає FT.

Ентоні Армстронг

Контекст

Раніше хАІ залучила понад $15 млрд інвестицій і побудувала дата-центр у Мемфісі, де планується встановити 550 000 чипів Nvidia Blackwell для забезпечення високих обчислювальних потужностей.

У березні цього року xAI об’єдналася з соціальною мережею X, що належить Маску, і запустила чат-бот Grok. Проте репутація компанії зазнала удару через поширення ботом контенту з елементами насильства та антисемітизму.

Для розвитку своєї інфраструктури xAI активно витрачає кошти та шукає додаткові джерела фінансування. У липні SpaceX надала компанії $2 млрд, а наразі xAI веде переговори з Tesla щодо потенційних інвестицій. У листопаді акціонери Tesla голосуватимуть щодо можливості вкладень у xAI.

Заснована в 2023 році як конкурент OpenAI та Anthropic, xAI має амбітну мету створити «найрозумніший штучний інтелект у світі». Однак поки що компанія поступається лідерам ринку за кількістю клієнтів. Ілон Маск підкреслює, що успіх у «ШІ-війнах» залежить від нарощування обчислювальних потужностей.