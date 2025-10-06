Японський фондовий індекс Nikkei 225 досяг нового історичного максимуму на торгах у понеділок після перемоги Санае Такаїчі, колишнього міністра внутрішніх справ Японії, на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). Про це пише Reuters 6 жовтня.

Деталі

Фондові ринки Гонконгу та Австралії демонструють зниження, тоді як біржі Китаю та Південної Кореї не працюють через святкові дні.

Nikkei 225 зріс на 5% під час торгів. Очікується, що перемога Такаїті на виборах лідера ЛДП відкриє їй шлях до посади прем’єр-міністра Японії, враховуючи сильні позиції партії в нижній палаті парламенту. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Серед кандидатів на лідерство в ЛДП Такаїчі вирізнялася як головний прихильник стимулювальної фіскальної та монетарної політики.

Прогнозувалося, що до кінця року Nikkei 225 досягне 48 000 пунктів, але завдяки перемозі Такаїті індекс уже наближається до цієї позначки, пише Reuters. Зазначається, що ринок позитивно реагує на її плани щодо збільшення державних витрат, однак залишається неясним, чи вдасться їй реалізувати свої цілі, адже ЛДП не має абсолютної більшості. До кінця року індекс може відкотитися.

У своїй промові після перемоги Такаїчі наголосила на важливості співпраці між урядом і Банком Японії для стимулювання інфляції через підтримку попиту, підвищення зарплат і корпоративних прибутків.

Лідерами зростання на токійських торгах стали акції Yaskawa Electric Corp. (+18,9%), Japan Steel Works (+14,4%), Advantest Corp. (+14%), NEC Corp. (+12,3%) та Mitsubishi Heavy Industries (+12,1%). Папери Toyota Motor і Honda Motor зросли на 5,2% і 4,5% відповідно.

Акції Nikon подорожчали на 4% після новин про те, що франко-італійська компанія EssilorLuxottica збільшила свою частку в японському виробнику оптичного обладнання до 10,6% із 9%.

Контекст

Санае Такаїчі, 64-річна представниця консервативного крила Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії, стала її новим лідером. Ця перемога відкриває їй шлях до посади прем’єр-міністра, що зробить її першою жінкою на цій посаді в історії країни.

Вибори лідера ЛДП відбулися у два тури, оскільки в першому жоден кандидат не набрав більшості. За даними The Japan Times, у другому турі Такаїчі перемогла міністра сільського господарства Сіндзіро Коїдзумі, отримавши 185 голосів проти 156.

Очікується, що парламент збереться на позачергову сесію в середині жовтня для затвердження Такаїчі на посаді прем’єр-міністра. Хоча ЛДП втратила більшість в обох палатах парламенту, її кандидатуру, ймовірно, підтримають, оскільки опозиція не змогла висунути єдиного конкурента.

Вибори відбулися після відставки чинного прем’єра Сіґеру Ісіби, який обіймав посаду лише рік.

Такаїчі виступає за стимулювальну фіскальну та монетарну політику, підтримку виробничої економіки, продовольчої безпеки, а також інвестиції в ядерну енергетику, штучний інтелект і високотехнологічні галузі.

Одним із перших завдань Такаїчі на посаді прем’єра стане прийом президента США Дональда Трампа, чий візит до Японії запланований на кінець жовтня.

Ліберально-демократична партія, заснована в 1955 році, є домінуючою політичною силою Японії, перебуваючи при владі з короткими перервами. З 2009 року вона формує коаліцію з партією «Комейто». Незважаючи на втрату більшості в нижній палаті минулого року та в Палаті радників у липні цього року, ЛДП утримує владу завдяки коаліційним партнерам. На виборах до Палати радників також відзначився успіх ультраправої партії «Сансейто».