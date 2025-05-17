Nissan розглядає закриття половини заводів у Японії та за кордоном для скорочення витрат – Reuters

Компанія Nissan розглядає можливість закриття двох автоскладальних заводів у Японії та кількох закордонних підприємств, зокрема в Мексиці. Про це пише Reuters . Це є частиною плану скорочення витрат, про який компанія оголосила раніше цього тижня.

Деталі

Автовиробник планує закрити завод Оппама в Японії, де виробництво почалося в 1961 році, а також завод Шонан, що належить Nissan Shatai, де Nissan володіє 50% акцій, пише видання. У разі закриття в Японії залишиться лише три складальні заводи компанії.

За кордоном Nissan розглядає можливість припинення виробництва на заводах у Південній Африці, Індії та Аргентині, а також скорочення кількості заводів у Мексиці, пише Reuters.

Закриття заводів у Японії стане першим для Nissan після закриття заводу Мураяма в 2001 році. Залишення лише трьох заводів у Японії – Точігі, Nissan Motor Kyushu та Nissan Shatai Kyushu у префектурі Фукуока – буде достатнім для забезпечення внутрішнього ринку та експорту, вважає одне з джерел агентства.

Завод Оппама має річну потужність приблизно 240 000 автомобілів і налічує близько 3900 працівників станом на кінець жовтня. У 2010 році він став першим заводом Nissan, де почалося виробництво Leaf – першого у світі масового електромобіля. Завод Шонан, що виробляє комерційні фургони, має річну потужність близько 150 000 одиниць і налічує приблизно 1200 працівників.

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Контекст

Nissan працює над підвищенням економічності та стійкості бізнесу після значних невдач на ключовому ринку США, де продажі впали через відсутність гібридних моделей і застарілий модельний ряд. У 2024 році американські заводи Nissan випустили лише 525 000 автомобілів порівняно з 1 мільйоном роком раніше.

У Китаї компанія також стикається з труднощами, сподіваючись зупинити спад продажів завдяки випуску приблизно 10 нових моделей у найближчі роки.

Через слабкі фінансові результати Nissan чотири рази знижував прогноз прибутку за минулий фінансовий рік.

Компанія довго боролася з падінням продажів, зокрема після скандалу з колишнім головою Карлосом Гоном, засновником альянсу Renault-Nissan, якого токійська прокуратура звинуватила у фінансових порушеннях, хоча він відкидає ці звинувачення.

Протягом кількох місяців Nissan шукав стратегічного інвестора. 17 грудня стало відомо про попередні переговори з Honda щодо можливого злиття, але в лютому компанії припинили дискусії про створення єдиного автоконцерну.